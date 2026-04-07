Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/4, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng khe núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 tiếp tục phát hiện quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại khu vực rừng khe núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m, kèm theo nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: võng dùng để gói buộc hài cốt, cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54.

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện cùng nhiều di vật quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực này.

Các di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực nhằm sớm tìm thêm các hài cốt liệt sĩ còn lại.