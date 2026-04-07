中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 19:43, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Ngày 6/4, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng khe núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 tiếp tục phát hiện quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại khu vực rừng khe núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m, kèm theo nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: võng dùng để gói buộc hài cốt, cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54.

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện cùng nhiều di vật quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực này.

Các di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ

 Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực nhằm sớm tìm thêm các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Hướng Lập liệt sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm
Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm

VOV.VN - Một người dân tại Quảng Trị vừa gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị sau khi được hỗ trợ tìm lại số tiền hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ thời điểm cận Tết.

Mùa xuân ở vùng đất thiêng Quảng Trị
Mùa xuân ở vùng đất thiêng Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày cuối năm, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia nghi ngút khói hương. Dòng người tìm về Quảng Trị tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất mẹ, để những mùa xuân mãi yên bình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục