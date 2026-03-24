Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

Thứ Ba, 16:22, 24/03/2026
VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

Ngày 23/3, Đội phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực khe núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong tăng, nằm ở độ sâu khoảng 1m
Hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong tăng, nằm ở độ sâu khoảng 1m

Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong tăng, nằm ở độ sâu khoảng 1m. Tại hiện trường, các di vật kèm theo gồm dây thông tin, cúc áo, tăng, dù, cúc quần và nhiều mảnh đạn.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4)
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4)

Ngay sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh tại xã Khe Sanh để chăm sóc, hương khói, bảo quản và phục vụ công tác xác minh danh tính.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông, phát hiện cây bút có khắc tên
Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông, phát hiện cây bút có khắc tên

VOV.VN - Từ ngày 2-15/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đakrông, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông, phát hiện cây bút có khắc tên

Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông, phát hiện cây bút có khắc tên

VOV.VN - Từ ngày 2-15/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đakrông, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN
Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố kết quả xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ.

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố kết quả xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ.

Truy điệu, cải táng hài cốt 36 liệt sĩ thất lạc trong chiến tranh ở Vĩnh Long
Truy điệu, cải táng hài cốt 36 liệt sĩ thất lạc trong chiến tranh ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 6/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là xã Châu Hòa, tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 36 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vừa được tìm kiếm.

Truy điệu, cải táng hài cốt 36 liệt sĩ thất lạc trong chiến tranh ở Vĩnh Long

Truy điệu, cải táng hài cốt 36 liệt sĩ thất lạc trong chiến tranh ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 6/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là xã Châu Hòa, tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 36 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vừa được tìm kiếm.

