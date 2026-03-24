Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

Ngày 23/3, Đội phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực khe núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong tăng, nằm ở độ sâu khoảng 1m. Tại hiện trường, các di vật kèm theo gồm dây thông tin, cúc áo, tăng, dù, cúc quần và nhiều mảnh đạn.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4)

Ngay sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh tại xã Khe Sanh để chăm sóc, hương khói, bảo quản và phục vụ công tác xác minh danh tính.