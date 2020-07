Phát hiện nhiều người Trung Quốc không giấy tờ tùy thân tại TPHCM

Chiều 30/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, TPHCM cho biết, công an quận này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Rạng sáng 30/7, trong lúc tuần tra, Công an quận Tân Phú phát hiện tại hẻm 539 Lũy Bán Bích, thuộc địa bàn phường Phú Thạnh 19 đối tượng khả nghi nên đã kiểm tra hành chính. Thấy công an nhóm đối tượng nháo nhào tháo chạy. Lực lượng chức năng đã vây bắt được 9 đối tượng. Qua phối hợp với lực lượng 363 rà soát địa bàn công an địa phương bắt giữ thêm 2 đối tượng.



Quá trình làm việc, 11 đối tượng cho biết, là người quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, họ xuất trình được đầy đủ giấy tờ tùy thân, chỉ có 2 đối tượng trong số này có hộ chiếu. Ghi nhận ban đầu cho thấy, đa số đối tượng đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lực lượng chức năng tình nghi nhóm người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Hiện công an địa phương đang phối hợp với lực lượng an ninh để thực hiện thủ tục đưa số người trên đi cách ly theo quy định./.