Phát hiện nhiều vụ khai thác cát lậu ở Bình Dương

Tối 21/5, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường thủy, thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra trên sông Thị Tính, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì phát hiện một ghe đang hút cát trái phép. Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển ghe đã bỏ lại phương tiện rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Tang vật công an thu giữ của đối tượng khai thác cát lậu ở sông Thị Tính

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã lập biên bản, tạm giữ một ghe máy thân bằng gỗ, máy bơm hút cát và khoảng 20m3 cát. Vụ việc được bàn giao Công an thị xã Bến Cát xử lý theo quy định.

Trước đó, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt quả tang một điểm bơm hút cát trái phép tại suối Tà Mòn, thuộc khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công an xác định, người tổ chức khai thác cát trái phép là ông Lương Ngọc Nhân (42 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Công an phát hiện vụ khai thác cát lậu ở suối Tà Mòn, thuộc khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Ông Nhân đã thuê người bơm, hút cát từ dưới lòng suối Tà Mòn liên hồ chứa trên bờ để bán mà không có giấy phép của cơ quan có chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khối lượng cát mà các đối tượng khai thác được khoảng 119 m3.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện. Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ./.