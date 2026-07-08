Phát hiện quả bom nặng 500kg khi thi công đường gom

Ngay sau khi phát hiện vật nổ, đơn vị thi công đã lập tức dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương.

Khu vực phát hiện quả bom lớn nằm dưới nền đất mạn taluy dương

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban chỉ huy Quân sự xã Bảo Hà đã khẩn trương có mặt để chỉ đạo phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng thời, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên và phối hợp với lực lượng chuyên môn để kiểm tra, lên phương án xử lý quả bom theo đúng quy định.

Quả bom có trọng lượng ước tính khoảng 500kg.

Hiện nay, khu vực phát hiện bom vẫn đang được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp cận hiện trường, chấp hành nghiêm túc mọi hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình xử lý vật liệu nổ.