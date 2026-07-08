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Phát hiện quả bom nặng 500kg khi thi công đường gom

Thứ Tư, 14:54, 08/07/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8/7, trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà – Hồng Bùn tại thôn Hồng Bùn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom lớn nằm dưới nền đất mạn taluy dương. Qua quan sát và đánh giá sơ bộ tại hiện trường, quả bom có trọng lượng ước tính khoảng 500kg.

Ngay sau khi phát hiện vật nổ, đơn vị thi công đã lập tức dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương.

phat hien qua bom nang 500kg khi thi cong duong gom hinh anh 1
Khu vực phát hiện quả bom lớn nằm dưới nền đất mạn taluy dương

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban chỉ huy Quân sự xã Bảo Hà đã khẩn trương có mặt để chỉ đạo phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng thời, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên và phối hợp với lực lượng chuyên môn để kiểm tra, lên phương án xử lý quả bom theo đúng quy định.

phat hien qua bom nang 500kg khi thi cong duong gom hinh anh 2
Quả bom có trọng lượng ước tính khoảng 500kg.

Hiện nay, khu vực phát hiện bom vẫn đang được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp cận hiện trường, chấp hành nghiêm túc mọi hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình xử lý vật liệu nổ.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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