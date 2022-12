Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

Phát hiện thi thể nam thanh niên đứt một chân ở đường ray xe lửa

VOV.VN - Chiều nay (13/11), Công an thành phố Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên ở đường ray xe lửa.