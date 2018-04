Phát hiện thi thể nam giới chết treo ở Quảng Ninh

Sự việc xảy ra sáng nay (4/4), tại một ngôi nhà ở khu Tân Lập, phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ được xác định là anh T.V.B. (SN 1990) trú tại khu Tân Lập, phường Phương Đông.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an phường Phương Đông có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo Công an TP.Uông Bí, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Khu Tân Lập nơi phát hiện anh B. treo cổ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể nạn nhân B. được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Ông Mai Văn Dự - Chủ tịch UBND phường Phương Đông (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Tại địa phương, anh B. sống bình thường, làm nghề kinh doanh tự do, chưa rõ anh này có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai hay không. Cơ quan công an cũng chưa thể khẳng định sự việc này là do nạn nhân tự tử hay là án mạng, vẫn phải chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan công an”.

Nguyên nhân tử vong của B. đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Hốt hoảng phát hiện thi thể nam thanh niên treo cổ cạnh nghĩa trang VOV.VN - Khi đi làm, người dân phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An, bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên trong tư thế treo cổ ngay cạnh nghĩa trang.

Thiếu phụ chết trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá ở Hải Dương VOV.VN -Một người phụ nữ 48 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá, vừa được người dân TP Hải Dương phát hiện sáng 22/3.