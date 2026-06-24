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Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị

Thứ Tư, 21:48, 24/06/2026
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VOV.VN - Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Chiều nay (24/6), UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng chức năng xác minh thông tin về thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Nhật Lệ được người dân phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể này trôi dạt vào khu vực bờ kè sông Nhật Lệ, thuộc tổ dân phố Sa Động, phường Đồng Hới.

phat hien thi the nguoi dan ong troi dat tren song nhat le, tinh quang tri hinh anh 1
Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ kè sông Nhật Lệ

Qua ghi nhận ban đầu, thi thể người đàn ông này cao khoảng 1m70, tóc ngắn màu đen (dạng đầu đinh), mặc áo phông màu nâu có gạch trước ngực, quần dài màu cam.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực và đang tổ chức vớt thi thể.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và xác minh danh tính thi thể người đàn ông.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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