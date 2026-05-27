Quảng Trị xử lý tàu cá vi phạm các quy định khai thác về IUU

Trước đó, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được thông báo của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị, về việc 2 tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ trong quá trình hoạt động khai thác hải sản trên biển vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026.

2 tàu cá này mang số hiệu QB.92102-TS của bà Hồ Thị Mùi, 34 tuổi; thuyền trưởng là ông Phan Hiền, 54 tuổi, cùng trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị; Tàu QB.92737-TS của ông Nguyễn Minh Chiến, 53 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Mặc dù tàu bị mất kết nối nhưng chủ tàu và thuyền trưởng không thực hiện báo cáo vị trí tàu về bờ theo quy định.

Đồn Biên phòng Lý Hòa phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý vụ việc

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tàu và thuyền trưởng của 2 tàu cá đã thừa nhận do chủ quan, không thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình nên dẫn đến vi phạm các quy định về khai thác hải sản trên biển. 2 tàu cá này có hành vi “Không thực hiện báo cáo vị trí về bờ 6 giờ/lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét”.

Đồn Biên phòng Lý Hòa tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32.500.000 đồng mỗi trường hợp đối với các chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá vi phạm; đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong thời hạn 7,5 tháng theo quy định của pháp luật.