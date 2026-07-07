Phát hiện vật thể nghi là sọ người tại mương dẫn nước ở Nghệ An

Sáng 7/7, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một vật thể nghi là sọ người.

Người dân phát hiện một vật nghi là sọ người ở xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 6/7, người dân trong lúc phát cỏ, dọn dẹp một mương dẫn nước tại xóm 8 (Nam Phương Sơn), xã Quan Thành (trước đây là xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) phát hiện một vật thể giống sọ người. Thời điểm phát hiện, mương dẫn nước đang trong tình trạng khô ráo.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, hiện vật thể được phát hiện nghi là một sọ người, có thể đã tồn tại từ lâu. Tại hiện trường chỉ còn phần xương sọ, không phát hiện các bộ phận khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Quan Thành và lực lượng Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thực hiện khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ nhằm xác minh nguồn gốc, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.