Phát hiện xe chở 150kg chân gà bốc mùi, không rõ nguồn gốc ở Ninh Bình

Khoảng 11h ngày 8/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 37B, đoạn qua xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình), Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xe ô tô tải BKS 18C-154.11 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lái xe, phương tiện và tang vật vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 150kg chân gà đã có dấu hiệu bốc mùi. Lái xe là Lê Hồng Hải (SN 1970, trú tại thôn Đông Bình, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.