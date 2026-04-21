Phát huy vai trò nữ lãnh đạo trong chuyển đổi số: Động lực từ chính quyền cơ sở

Những kết quả đạt được bước đầu cho thấy, khi chính quyền vào cuộc quyết liệt, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong bối cảnh đất nước đang có những thay đổi mạnh mẽ nhất là khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác phát triển và quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương đang đứng trước những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn.

Phường Việt Yên luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trước hết là yêu cầu chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng số, dựa trên dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành. Khoa học và công nghệ phải gắn chặt với thực tiễn, phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Mọi hoạt động triển khai đều hướng tới cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là vai trò chủ động, dẫn dắt của chính quyền cơ sở. Theo bà Hương, đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ thực hiện mà phải tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công việc và đời sống, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Phát huy vai trò nguồn nhân lực, đặc biệt là phụ nữ trong chuyển đổi số

Từ thực tiễn tại phường Việt Yên, bà Hương nhận định phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng, đội ngũ cán bộ nữ từng bước tham gia sâu hơn vào các vị trí chuyên môn và quản lý.

“Đội ngũ cán bộ của phường, trong đó có nhiều cán bộ nữ, đã thể hiện rõ sự chủ động, nhạy bén trong tiếp cận công nghệ, đặc biệt là trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương”, bà Hương cho hay.

Để tiếp tục phát huy nguồn lực này, thời gian tới, phường Việt Yên sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ nữ, tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn vào các vị trí chuyên môn và quản lý.

Trong quá trình triển khai các nghị quyết liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, địa phương xác định rõ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Theo đó, phường tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, nâng cao kỹ năng số và năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng như người dân.

Chỉ riêng trong quý I/2026, địa phương đã tổ chức 2 lớp tập huấn về chuyển đổi số với hơn 600 học viên tham gia. Điểm đáng chú ý là các lớp tập huấn này không chỉ dành cho cán bộ mà còn mở rộng đến người dân và các tổ công nghệ số cộng đồng, với phương pháp “cầm tay chỉ việc”, giúp người tham gia có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Lấy người dân làm trung tâm: Bài học từ thực tiễn triển khai chuyển đổi số

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại phường Việt Yên, bà Hương cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

“Nếu triển khai theo kiểu hình thức, áp đặt hoặc máy móc thì sẽ không mang lại hiệu quả. Thay vào đó, mọi giải pháp công nghệ phải hướng tới phục vụ thiết thực đời sống của người dân. Đây cũng chính là lý do địa phương luôn xác định người dân là trung tâm trong mọi hoạt động chuyển đổi số”, bà Hương nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt chú trọng. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin, phường kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp, giúp người dân dễ tiếp cận và sử dụng công nghệ. Theo bà Hương, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền thì rất khó để triển khai thành công chuyển đổi số.

Kết quả bước đầu cho thấy, trong năm 2025, phường Việt Yên đã số hóa gần 5.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời triển khai các đợt cao điểm như “30 ngày đêm” hỗ trợ chuyển đổi số. Những hoạt động này đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân.

Bà Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Việt Yên (áo vàng) kiểm tra và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính công

Bà Hương cũng cho biết thêm, trong vai trò quản lý, lãnh đạo phường Việt Yên xác định rõ một số hướng tiếp cận trọng tâm nhằm đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển. Trước hết là ưu tiên phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng kết nối, mở rộng vùng phủ internet, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số.

Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số. Các kênh thông tin được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời.

Một trong những giải pháp quan trọng là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại hội Đảng bộ phường Việt Yên, giai đoạn 2025 -2030 đã xác định: mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ là phường Việt Yên tập trung tạo đột phá trong phát triển thương mại – dịch vụ gắn với thu hút các dự án đầu tư chiến lược đưa phường Việt Yên trở thành một trong những khu vực trung tâm phát triển về kinh tế - dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh.

Hiện 100% tổ dân phố đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và duy trì hoạt động hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, bài bản. Sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Đáng chú ý, trong năm 2025, có thời điểm phường Việt Yên đứng đầu trong 99 xã, phường của tỉnh về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Sang năm 2026, địa phương tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, với nhiều chỉ số đạt điểm tối đa. Trong đó, chỉ số hài lòng của người dân đạt mức tối đa được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình triển khai.

“Chuyển đổi số đang từng bước trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương”, bà Đỗ Thị Hương khẳng định.

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Việt Yên làm thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn phường

Cán bộ nữ ngày càng thể hiện rõ vai trò và đóng góp trong quản trị công

Trong bối cảnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng thể hiện rõ vai trò và đóng góp trong quản trị công.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà, nhiều cán bộ nữ đã tham gia tích cực vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy tư duy quản trị lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, phụ nữ ngày càng chủ động tiếp cận công nghệ mới, từ quản lý hồ sơ điện tử, điều hành công việc trên nền tảng số đến tham gia xây dựng chính sách về dữ liệu và an toàn thông tin. Không ít nữ cán bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai các chương trình chuyển đổi số tại các bộ, ngành và địa phương.

“Trong tiến trình cải cách và chuyển đổi số hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà đang dần trở thành lực lượng kiến tạo”, bà Hà nhận định.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phụ nữ trẻ cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện tư duy chiến lược và khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

“Cần dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn tham gia các chương trình đào tạo, quy hoạch cán bộ để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng uy tín cá nhân. Lãnh đạo không chỉ là vị trí, mà trước hết là tinh thần trách nhiệm và khả năng dẫn dắt vì lợi ích chung. Uy tín của người cán bộ không đến từ lời nói mà đến từ kết quả công việc và sự tận tâm với lợi ích chung”, bà Hà nhấn mạnh.