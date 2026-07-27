Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ

Ngày 26/7, đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có lời lẽ tục tĩu, thậm chí dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận đã gây bức xúc trên mạng xã hội. Bệnh viện sau đó chấm dứt hướng dẫn thực tập, còn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ xử lý kỷ luật theo quy định.

Hình ảnh 3 nữ sinh với những phát ngôn lệch chuẩn gây xôn xao mạng xã hội (ảnh mạng xã hội)

Khi sự việc chưa lắng xuống, một bạn nữ ngành hộ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn "lấy ven trật 3 lần" để đáp trả bệnh nhân. Đại diện nhà trường cũng cho biết sẽ xem xét xử lý nghiêm.

Điểm chung của cả ba trường hợp là đều là sinh viên thuộc khối ngành y tế, những người sau này sẽ trực tiếp chăm sóc người bệnh. Vì vậy, các phát ngôn này nhanh chóng tạo ra phản ứng gay gắt từ dư luận và kéo theo các hình thức xử lý từ cơ sở đào tạo.

Ở góc độ tâm lý giáo dục, PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Chuyên gia tâm lý giáo dục, Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng không nên từ hành vi livestream của hai sinh viên để quy kết thành một hiện tượng hay trào lưu của giới trẻ.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, vì là một sự việc cá nhân nên không thể từ đó suy rộng để đánh giá cả một thế hệ sinh viên hay chất lượng đào tạo của một trường đại học.

"Đánh giá một cá nhân hay một tổ chức đều cần có thời gian và dựa trên những tiêu chí cụ thể. Nếu muốn đánh giá chất lượng đào tạo của một trường đại học thì phải nhìn vào hệ thống kiểm định, kết quả đào tạo và cả quá trình phát triển của nhà trường, chứ không thể chỉ dựa vào một sự việc đơn lẻ”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết.

Ông cho rằng điều cần thiết lúc này là nhìn nhận sự việc trên tinh thần nhân văn, bởi hai sinh viên vẫn là những người trẻ đang trong quá trình trưởng thành, hoàn thiện nhân cách.

"Đây là câu chuyện của 3 bạn trẻ. Chúng ta nên nhìn nhận theo hướng nhân văn để các em rút kinh nghiệm, chứ không nên vì một hành vi mà định đoạt tương lai của các em. Nhà trường có quy định của nhà trường, việc xử lý là cần thiết, nhưng không nên đẩy câu chuyện đi quá xa.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Chuyên gia tâm lý giáo dục, Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh NVCC)

Bất kỳ bạn trẻ nào, kể cả con em chúng ta, cũng có thể rơi vào một tình huống như vậy. Điều đó không có nghĩa tất cả sinh viên hay giới trẻ đều có cách ứng xử như thế, nên không thể lấy một trường hợp để đại diện cho cả một nhóm", PGS.TS Phạm Mạnh Hà nói.

Theo chuyên gia, bài học lớn nhất từ sự việc là văn hóa ứng xử trên không gian mạng trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, nhiều người trẻ vẫn có tâm lý xem livestream như một cuộc trò chuyện riêng tư, trong khi thực tế đây là không gian công cộng với khả năng lan truyền rất lớn. Chỉ một phát ngôn thiếu cân nhắc có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của chính mình. “Có thể các em không lường hết hậu quả, nhưng khi thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội thì rất khó kiểm soát”, TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cho rằng thay vì tiếp tục chỉ trích, dư luận nên coi đây là bài học chung cho người trẻ về cách phát ngôn và ứng xử.

“Điều đáng rút ra sau những vụ việc này không phải là quy kết cả một thế hệ hay một cơ sở đào tạo, mà là nhắc nhở mỗi người trẻ phải chịu trách nhiệm với từng phát ngôn của mình trên không gian mạng, nhất là khi lựa chọn theo đuổi những ngành nghề đòi hỏi chuẩn mực đạo đức và niềm tin của xã hội như y tế”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà khuyên.

Trường ĐH Y Hà Nội sẽ kỷ luật nghiêm nữ sinh dọa lấy ven cho bệnh nhân trật 3 lần Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse, gắn kèm trạng thái "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".