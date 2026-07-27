Trường ĐH Y Hà Nội sẽ kỷ luật nghiêm nữ sinh dọa lấy ven cho bệnh nhân trật 3 lần

Đáng chú ý, thông tin bài viết gây xôn xao trên được gắn vị trí tại Trường đại học Y Hà Nội, sau đó bị phản ứng gay gắt. Hiện bài viết đã bị khóa.

Bài viết lan truyền trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với PV ngày 27/7, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - cho biết nữ sinh đăng bài viết gây tranh cãi trên là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành hộ sinh, Trường đại học Y Hà Nội. Nữ sinh này đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại viện.

Theo ông Tùng, lúc 8h sáng nay, nữ sinh L. đã chủ động báo cáo sự việc với nhà trường. L. xác nhận đã đăng nội dung như trên và đang rất lo lắng.

"Trường đại học Y Hà Nội sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên L.. Đây là tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc", ông Tùng cho biết.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội cũng lan truyền một clip, trong đó có hình ảnh 2 sinh viên y khoa ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" cho người xem.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) xác nhận đây là sinh viên của nhà trường và sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm khắc.

Ngay trong đêm 26/7, trang Facebook chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo khẳng định đây là hai sinh viên thực tập, không phải nhân viên của bệnh viện.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định", Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.