Phạt nhà máy gây ô nhiễm 470 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường vừa quyết định xử phạt Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế hơn 470 triệu đồng vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế xả thải ra môi trường tự nhiên.

Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế, chi nhánh Công ty cổ phần Fococev Việt Nam, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, bị phạt do các hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần theo Nghị định số 155 năm 2016 của Chính phủ. Ngoài ra, nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế cũng bị phạt 40 triệu đồng do không thực hiện đúng nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.



Cụ thể, nhà máy này chưa lót bạc chống thấm cho hồ lắng cát, 2 hồ sinh học, chưa đấu nối nước thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế 3 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.



Được biết, nhiều năm nay, nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế đã nhiều lần có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 21/10, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lập biên bản về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của nhà máy này./.