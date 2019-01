Phát sinh thêm 3.500m2 ổ gà trên quốc lộ 1 A đoạn qua Phú Yên

Trong khi các hư hỏng cũ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Phú Yên chưa được khắc phục thì đoạn đường này đã phát sinh thêm 3.500m2 ổ voi, ổ gà. Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Phú Yên, dài gần 90 km, do Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông- Vận tải làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng từ hơn 3 năm trước. Quốc lộ 1 qua Phú Yên xuống cấp.

Mặc dù vẫn trong thời gian bảo hành nhưng đoạn tuyến này đã bị hư hỏng, phát sinh nhiều ổ voi, ổ gà. Cuối năm 2018, toàn đoạn đã ghi nhận được hơn 5.200 ổ voi, ổ gà. Tuy nhiên, việc sửa chữa, khắc phục lại khá chậm chạp. Hàng chục vụ tai nạn giao thông, kể cả dẫn đến chết người đã xảy ra trên đoạn đường này.

Trước những sự việc đau lòng, sau khi kiểm tra thực địa, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải cho rằng cán bộ ngành giao thông để sự việc xảy ra là sự vô cảm và yêu cầu phải sửa chữa xong trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, việc sửa chữa đã không thực hiện đúng tiến độ và đến nay lại phát sinh thêm 3.500m2 ổ gà mới, chủ yếu tại huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu... Còn những ổ gà cũ thì đã vá đi vá lại nhiều lần nhưng vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết:

"Đường giao thông đi trời nắng không phát hiện nhưng có thể có rạn nứt chân chim hay rạn nứt mảng cầu gì đó. Mưa xuống, nó thấm nước xuống, xe tải, xe nặng đi qua, là nó bung lên, phát sinh ổ gà. Với đơn vị quản lý đường, mình đã có văn bản, điện thoại để mình nhắc liên tục. Phải dập ổ gà bằng vật liệu cấp phối đá dăm cho yên ổn, trời nắng lên phải sửa chữa để mặt đường không còn ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông”.

Vá ổ gà đoạn qua tỉnh Phú Yên bằng đá phong hóa.

PC_Article_Middle

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã ký hợp đồng với nhà thầu là doanh nghiệp tại tỉnh Phú Yên để kịp thời sửa chữa Quốc lộ 1A. Nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thường xuyên tuần tra, trám vá các ổ gà bằng vật liệu tạm như đá dăm, đá phong hóa để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục nên việc bóc gỡ, thảm lại mặt đường lại gặp khó khăn. Trong khi đó, Tết đã cận kề, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ đường tiếp tục xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Hiện nay, Bộ Giao thông- Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long bằng mọi giá phải vá, thảm xong mặt đường Quốc lộ 1 qua Phú Yên trước ngày 20/1.

Ông Vũ Ngọc Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết: “Mưa như thế thì làm sao mà làm được, tất cả mười mấy ngày mưa liên tục. Ngày nào cũng mưa làm sao mà làm được, tất cả máy móc, thiết bị con người đã có mặt ở đó rồi. Đang có 7- 8 mũi ở đấy tập trung lực lượng để làm cho nó xong đi lại dịp Tết. Thống nhất với các bên cho dời đến 20/1 này”./. Vá khẩn cấp ổ gà trên Quốc lộ 1A bằng sỏi và đất đá VOV.VN - Mặt đường dày đặc ổ gà, các đơn vị phải dùng sỏi lẫn đất để vá nhằm đảm bảo an toàn giao thông tạm thời.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER