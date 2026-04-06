Phát thanh trực tiếp 2026: Tìm lời giải chinh phục công chúng trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, Hội thảo: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng" nằm trong chuỗi hoạt động của Liên hoan phát toàn quốc lần thứ XVII diễn ra từ 11-13/4 tại Quảng Ninh sẽ được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm nghề trên cả nước.

Nhà báo, TS Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Theo Ban tổ chức, nội dung trọng tâm của hội thảo sắp tới, xoay quanh kỹ năng thu hút, chinh phục công chúng đối với từng lĩnh vực nội dung, từ chính luận, xã hội, dân sinh đến những câu chuyện nhân văn. Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích cách thức để một chương trình phát thanh trực tiếp có thể giữ chân người nghe, khiến họ không rời xa câu chuyện mà còn tham gia với sự quan tâm và hứng khởi. Nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: Lựa chọn chủ đề cho chương trình trực tiếp; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và phát sóng; giải pháp đưa công chúng “vào” và “ở lại” với chương trình; hay cách xử lý những chủ đề vốn được xem là “khô” và kén người nghe.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược giữ tệp thính giả trung thành, cũng như phương pháp để “chạm” tới cảm xúc công chúng khi thực hiện các nội dung mang tính nhân văn.

Chia sẻ với phóng viên, nhà báo, TS Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cho biết, loại hình phát thanh trực tiếp ở Việt Nam xuất hiện từ năm 1993 và đã có giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Đến nay, thể loại này vẫn giữ một vị trí và đóng vai trò rất quan trọng trong phát thanh quốc gia, đặc biệt tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

“Sở dĩ phát thanh trực tiếp có vai trò quan trọng vì có khả năng truyền tải thông tin với gian thực khi diễn ra sự kiện, chính vì vậy độ hấp dẫn rất cao. Giúp người nghe có thể được sống cùng sự kiện đó, như được chứng kiến, hòa mình vào với sự kiện đó. Không chỉ vậy, phát thanh trực tiếp còn cho phép người làm phát thanh tương tác với công chúng rất mạnh mẽ, công chúng có thể trở thành người đồng sản xuất với ekip làm phát thanh trực tiếp. Phát thanh trực tiếp có thể cho phép không gian rất rộng để người làm phát thanh trực tiếp có thể cập nhật thông tin liên tục và biến vấn đề nóng thành sự kiện thu hút sự quan tâm rộng rãi. Vì vậy đây là một trong những thể loại sung túc nhất của phát thanh hiện nay”, TS Đồng Mạnh Hùng chia sẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với truyền hình và báo điện tử, phát thanh trực tiếp vẫn được đánh giá là thế mạnh quan trọng để xử lý các vấn đề thời sự, tin tức nóng. Vì vậy, Ban tổ chức đánh giá rất cao vai trò của phát thanh trực tiếp, chính vì vậy, tại các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc, thể loại này luôn thu hút đông đảo đơn vị tham gia cũng như người làm nghề đến học hỏi kinh nghiệm.

Theo Tổng thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Hội thảo: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng” năm 2026 sẽ được tổ chức trong không gian rất lớn với đông đảo đại biểu tham dự.

“Hội thảo năm nay ghi nhận quy mô vượt trội so với các kỳ trước, với hơn 500 đại biểu đăng ký tham dự, đến từ các đơn vị của VOV cùng nhiều cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình trên cả nước. Nhiều tham luận được gửi về từ các nhà sản xuất, chuyên gia và những người trực tiếp làm phát thanh trực tiếp, với những vấn đề mà các đại biểu mong muốn bày tỏ là những kỹ năng, cách thức để làm sao tạo ra được một chương trình phát thanh trực tiếp sinh động, hấp dẫn, thu hút được công chúng tham gia. Các ý kiến đi sâu vào những căn cơ cốt lõi của vấn đề kĩ thuật trong sản xuất phát thanh trực tiếp như sử dụng One man studio, điện thoại như thế nào? xử lý tương tác ra làm sao để khiến cho phát thanh trực tiếp không còn chỉ là của ekip sản xuất phát thanh, mà còn có thể trở thành diễn đàn, nơi để công chúng thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề mà ekip sản xuất đưa ra. Cũng như tạo điều kiện để công chúng có thể được tham gia và trở thành một nhà đồng sản xuất”, Tổng thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, hội thảo không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được mà còn thẳng thắn chỉ ra các hạn chế trong các tác phẩm dự thi phát thanh trực tiếp, từ đó rút ra bài học và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của các chương trình phát thanh trực tiếp trong thực tiễn.

“Đối với hội thảo này, chúng tôi mong muốn đánh giá tổng thể kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra, thậm chí là hạn chế mà các đơn vị thi phát thanh trực tiếp năm nay đã thể hiện ở trong phần dự thi phát thanh trực tiếp. Để tìm ra được nguyên nhân, rút ra bài học, tìm ra kĩ năng cần thiết nhất để khi ứng dụng phát thanh trực tiếp trong thực tế đạt được hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng, hội thảo sẽ là nơi trao đổi nghiệp vụ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Giúp cho các đơn vị làm phát thanh trực tiếp, người dẫn chương trình, các biên tập viên, những nhà sản xuất cho đến kĩ thuật viên, thậm chí là thính giả đều có được những kĩ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm tốt. Để khi triển khai phát thanh trực tiếp thực tế ở đơn vị của mình đạt được những hiệu quả tốt nhất. Từ đó sẽ biến phát thanh trực tiếp không chỉ là chương trình sản xuất đơn thuần mà chính là điểm nhấn trong tất cả các kênh sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như là các báo, phát thanh truyền hình của các tỉnh, thành phố trong tương lai”, TS Đồng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Hội thảo diễn ra lúc 14h ngày 12/4 tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ quy tụ nhiều diễn giả uy tín trong lĩnh vực phát thanh và podcast đến từ các tổ chức báo chí, truyền thông hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Sự hội tụ của các diễn giả trong nước và quốc tế hứa hẹn mang đến cho hội thảo những góc nhìn đa chiều, những kinh nghiệm thực tiễn và những gợi mở quan trọng cho sự phát triển của phát thanh trong kỷ nguyên số. Hãy cùng chờ đón những chia sẻ giá trị từ các diễn giả tại Hội thảo: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng".