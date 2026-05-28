Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng trong hệ sinh thái số quốc gia

Thứ Năm, 12:04, 28/05/2026
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 940/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số.

Theo Đề án, đến năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID phục vụ nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp; cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu; 100% đối tượng nhận hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID.

(Ảnh minh họa)

Đề án cũng đặt mục tiêu tích hợp 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; 100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID; 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNeID; 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu; 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID; 70% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Đến năm 2045, Đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID; 100% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo; 100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt trên VNeID.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như hoàn thiện thể chế, điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID; mở rộng hệ sinh thái tiện ích số; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; đào tạo nhân lực và hỗ trợ người dùng. 

Theo Đề án, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về định danh và xác thực điện tử, giao dịch điện tử, tích hợp tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến khai thác, sử dụng VNeID.

Bộ Công an cũng được giao tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Định danh và xác thực điện tử; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số; xây dựng, chuẩn hóa các quy trình vận hành, quy chế phối hợp và cơ chế giám sát tổng thể đối với việc khai thác, sử dụng VNeID trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID; mở rộng hệ sinh thái tiện ích số theo hướng thiết thực, thuận tiện, lấy người dùng làm trung tâm; triển khai nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ theo mô hình đa trung tâm dữ liệu, bảo đảm khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao, an ninh, an toàn và dự phòng thảm họa.

Bộ Công an cũng chủ trì bảo đảm an ninh, an toàn tổng thể đối với hệ thống VNeID; hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng cứu sự cố; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhận thức an toàn số; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và thiết lập cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng VNeID.

PV/VOV.VN
Tag: VNeID siêu ứng dụng hệ sinh thái số Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
Văn bằng số sẽ tích hợp lên VNeID để không cần xuất trình bản giấy
Văn bằng số sẽ tích hợp lên VNeID để không cần xuất trình bản giấy

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, toàn bộ dữ liệu văn bằng số sẽ từng bước được tích hợp lên nền tảng VNeID để công dân có thể sử dụng trực tiếp trong tuyển dụng, học tập, xác thực hồ sơ và các giao dịch hành chính mà không cần xuất trình bản giấy.

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"
Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Sẽ tích hợp hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân trên VNeID
Sẽ tích hợp hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân trên VNeID

Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

