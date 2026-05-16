中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

Thứ Bảy, 14:05, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Ngày 16/5, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị và nhiều trường đại học ở Hà Nội ra quân chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06".

bo cong an mo chien dich mua he so cung vneid hinh anh 1
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân trong chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID". 

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng C06, cho biết thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nỗ lực xây dựng, phát triển và đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống.

Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Ngay khi ra quân, các đội hình đã triển khai Chiến dịch màu hè số, hướng dẫn công dân số trên 2 địa bàn phường Phú Diễn và Nghĩa Đô với 139 tổ dân phố. Hướng dẫn 580 người dân hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID.

bo cong an mo chien dich mua he so cung vneid hinh anh 2
Cục C06 cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải là những "đại sứ số", "tuyên truyền viên số" làm việc theo phương châm "cầm tay chỉ việc".

Lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn 350 trường hợp cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, Hướng dẫn 213 người dân có thắc mắc khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Hướng dẫn 1200 sinh viên các trường ĐH Điện lực, ĐH Mỏ địa chất, Đại học tài nguyên môi trường tham gia khoá học phổ cập kỹ năng số trên Nền tảng Bình dân học vụ số, triển khai 30 điểm hướng dẫn/ 51 tuyến phố của 2 phường, hướng dẫn người dân về pháp luật giao thông đường bộ - Luật trật tự an toàn giao thông trên nền tảng Bình dân học vụ số...

Cục C06 cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải là những "đại sứ số", "tuyên truyền viên số" làm việc theo phương châm "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn tối đa cho người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Bộ Công an C06 tuyên truyền Đề án 06 VNeID
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"
Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

VOV.VN - Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra.

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

Thứ trưởng Bộ Công an: "Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính"

VOV.VN - Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra.

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật
Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng
Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật