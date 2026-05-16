Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

Ngày 16/5, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị và nhiều trường đại học ở Hà Nội ra quân chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06".

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân trong chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID".

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng C06, cho biết thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nỗ lực xây dựng, phát triển và đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống.

Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Ngay khi ra quân, các đội hình đã triển khai Chiến dịch màu hè số, hướng dẫn công dân số trên 2 địa bàn phường Phú Diễn và Nghĩa Đô với 139 tổ dân phố. Hướng dẫn 580 người dân hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn 350 trường hợp cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, Hướng dẫn 213 người dân có thắc mắc khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Hướng dẫn 1200 sinh viên các trường ĐH Điện lực, ĐH Mỏ địa chất, Đại học tài nguyên môi trường tham gia khoá học phổ cập kỹ năng số trên Nền tảng Bình dân học vụ số, triển khai 30 điểm hướng dẫn/ 51 tuyến phố của 2 phường, hướng dẫn người dân về pháp luật giao thông đường bộ - Luật trật tự an toàn giao thông trên nền tảng Bình dân học vụ số...

Cục C06 cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải là những "đại sứ số", "tuyên truyền viên số" làm việc theo phương châm "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn tối đa cho người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công.