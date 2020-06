Phó Chủ tịch nước chung vui với thiếu nhi vùng cao tỉnh Quảng Nam

Hôm nay (1/6), đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến chung vui với các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Từ hôm nay, trẻ em vùng cao tỉnh Quảng Nam được uống sữa miễn phí mỗi ngày đến trường.

Năm nay là năm đầu tiên, trẻ em miền núi tỉnh Quảng Nam được uống sữa tại trường trong Chương trình “Sữa học đường” quốc gia. Hơn 33.000 học sinh độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi gồm: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn được nhận những hộp sữa đầu tiên do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng.

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đến lớp, các em được uống 1 hộp sữa tươi miễn phí. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 3 tỷ đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xây nhà ở nội trú cho trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Bắc Trà My xây nhà nội trú cho trẻ em.



Tại sự kiện, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn hiện có gần 362.000 trẻ em, chiếm hơn 23% tổng dân số. Các địa phương đã thành lập 19 mô hình trợ giúp trẻ em tại 19 xã, phường, thị trấn; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm từ 5,73% cuối năm 2016 xuống còn 5,28% vào năm 2019; Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tăng từ 84% cuối năm 2016 lên 87% năm 2019; tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội được hưởng các chế độ hỗ trợ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chung vui với các cháu thiếu nhi trong Chương trình Sữa học đường

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao sữa tặng các em.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, Quảng Nam đang triển khai Chương trình “Sữa học đường” đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao, với tổng trị giá 110 tỷ đồng: “Qua thực tế triển khai thực hiện chủ trương này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tuệ và thể lực của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp theo nhóm tuổi. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, chúng tôi đánh giá rất cao sự chung tay của nhiều doanh nghiệp trong hưởng ứng tích cực các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó điển hình là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Vinamilk"./.