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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà Trung thu cho trẻ em khó khăn ở Nghệ An

Thứ Ba, 21:12, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Trung thu và trao quà cho các em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Dù còn nhiều khó khăn, các em tại hai trung tâm đang được sống trong môi trường đoàn kết, ấm áp; được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện học tập, trưởng thành.

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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung tâm và các cháu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của Nghệ An đối với công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhiều trẻ em khó khăn được quan tâm, hỗ trợ học tập ở các cấp học; một số em đang học đại học và được hưởng học bổng. Đáng chú ý, nhiều em từng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại hai trung tâm nay đã trưởng thành, có việc làm, có gia đình, ổn định cuộc sống. Đây là những tấm gương tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em; không để hoàn cảnh khó khăn làm mất đi cơ hội được học tập, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển của bất kỳ em nào.

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Nghệ An hiện có gần 8.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các cháu đang sinh sống, học tập tại hai Trung tâm luôn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, đoàn kết, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy; không mặc cảm về hoàn cảnh mà cần có niềm tin, nghị lực và ước mơ về tương lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, ngành cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những chương trình, chính sách thiết thực; huy động sự chung tay của toàn xã hội để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 18.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 120.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Bá Thăng/VOV.VN
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