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Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình người có công với cách mạng tại Cần Thơ

Thứ Năm, 18:53, 09/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, chiều 9/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác của Quốc hội thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu trong buổi thăm và tặng quà tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, ngày 27/7 hằng năm là ngày Thương binh - Liệt sĩ, biểu tượng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây là dịp toàn xã hội tưởng nhớ, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình chính sách.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi thăm và tặng quà.

Trong bối cảnh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính hiện nay, ý nghĩa của ngày 27/7 càng trở nên sâu sắc và cấp thiết hơn. Bởi các cấp, các ngành phải đảm bảo không làm đứt gãy chính sách khi sáp nhập địa giới hành chính. Việc quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ phụ cấp cho người có công cần được đặc biệt quan tâm.

Ngày 27/7/2026 tiếp tục là lời nhắc nhở quan trọng để các cấp ủy, chính quyền mới thành lập tiếp tục rà soát, chi trả kịp thời, không để bất kỳ gia đình chính sách nào bị thiệt thòi. Đồng thời là dịp tốt để chính quyền và nhân dân từ các đơn vị hành chính cũ gắn kết, hòa nhập văn hóa, cùng hướng về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin trao gửi đến các gia đình chính sách những phần quà. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí và gia đình. Xin kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nói.

Bên cạnh việc ân cần thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thạnh Xuân, dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng). 

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Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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