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Phố chuyên doanh gốm sứ đầu tiên ở TP.HCM trước kỳ vọng đổi thay

Thứ Năm, 16:04, 15/10/2026
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VOV.VN - Sau khi được công nhận là tuyến phố chuyên doanh, các hộ kinh doanh gốm sứ trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Nhiêu Lộc (khu vực Quận 3 cũ), TP.HCM kỳ vọng hoạt động quảng bá sẽ giúp khu phố được biết đến rộng rãi hơn.

Mới đây, ngày 11/10, UBND phường Nhiêu Lộc ra mắt tuyến phố gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên, dài gần 500 m nối ga Sài Gòn với vòng xoay Dân Chủ, với 17 cơ sở kinh doanh.

Việc hình thành tuyến phố chuyên doanh được kỳ vọng tạo diện mạo và độ nhận diện chung, tăng sức hút đối với người dân, du khách, qua đó thúc đẩy hoạt động thương mại tại khu vực.

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Tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên thuộc phường Nhiêu Lộc (Quận 3 cũ), TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Tuy nhiên, với những người đã nhiều năm buôn bán tại đây, sự ra đời của tuyến phố chuyên doanh mới chỉ mở ra kỳ vọng. Điều họ mong chờ nhất vẫn là khách hàng trở lại, sức mua cải thiện để những cửa hàng đã tồn tại qua nhiều thập kỷ có thể từng bước phục hồi sau thời gian dài kinh doanh trầm lắng.

Chờ quảng bá để khách hàng quay lại

Ông Ngọc Minh, một chủ cửa hàng đã kinh doanh tại đường Nguyễn Phúc Nguyên từ năm 1989, cho biết không khí mua bán hiện nay kém sầm uất hơn nhiều so với trước. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua giảm, người dân thắt chặt chi tiêu khiến các hộ kinh doanh gặp nhiều trở ngại.

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Ông Ngọc Minh, chủ một cửa hàng gốm sứ trên phố Nguyễn Phúc Nguyên. Ảnh: Kiều Anh

Theo ông Minh, việc xây dựng tuyến phố chuyên doanh là cơ hội để quảng bá, giúp nhiều người biết đến và tìm mua sản phẩm tại đây. Ông kỳ vọng chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đoàn thể sẽ đẩy mạnh truyền thông để thu hút khách hàng.

"Hy vọng phường sẽ quảng bá trên báo, đài địa phương để người dân biết tới, rồi quay lại ủng hộ. Ai cũng vậy, chứ chẳng riêng mình. Nói chung, các hộ kinh doanh ở đây đều mong một ngày nào đó có thể trở lại thời kỳ trước đây. Nếu không được như vậy thì cũng mong hoạt động buôn bán có thể khôi phục được phần nào. Mong là tình hình sẽ khởi sắc, bởi với sự hỗ trợ của phường và các cơ quan, đoàn thể trong việc quảng bá, giới thiệu, không khí buôn bán sẽ dần đi lên", ông Minh nói.

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Một số cửa hàng trên tuyến phố. Ảnh: Kiều Anh

Theo nhiều chủ cửa hàng ở đây, nhiều người dân vẫn chưa biết đến đường Nguyễn Phúc Nguyên như một địa điểm tập trung các cửa hàng chuyên doanh gốm sứ và đồ dùng liên quan. Vì vậy, việc quảng bá, xây dựng hình ảnh chung cho tuyến phố có thể giúp khu vực tiếp cận thêm khách hàng, tạo cơ hội cải thiện tình hình kinh doanh.

Sức mua chưa chuyển biến nhiều

Không chỉ các cửa hàng gốm sứ lâu năm, nhiều hộ kinh doanh trong khu vực cũng kỳ vọng tuyến phố chuyên doanh sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động mua bán. Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai, lượng khách và sức mua chưa có nhiều thay đổi rõ rệt.

Chị Loan, một tiểu thương cho biết, hoạt động marketing đã được triển khai nhưng mức độ nhận diện của tuyến phố vẫn còn hạn chế. Do mô hình mới ra mắt được vài ngày, lượng khách đến cửa hàng chưa có nhiều thay đổi.

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Cửa hàng gốm sứ của chị Loan trên đường Nguyễn Phúc Nguyên. Ảnh: Kiều Anh

"Nhìn chung, tuyến phố cũng đã có hoạt động marketing, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người chưa biết đến. Tôi hy vọng thời gian tới, khi tuyến phố được nhiều người biết đến hơn, khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ tôi cũng như các cơ sở kinh doanh tại đây. Hiện mới triển khai được vài ngày nên hoạt động kinh doanh vẫn khá bình thường, chưa có nhiều khởi sắc hay sự bứt phá rõ rệt", chị Loan cho hay.

Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền, chủ một cửa hàng gốm sứ đã kinh doanh khoảng 10 năm, cho biết lượng khách bắt đầu giảm rõ rệt sau dịch COVID-19. Khách vãng lai trên tuyến đường không nhiều, nguồn thu chủ yếu đến từ các nhà hàng, quán ăn có nhu cầu mua hàng số lượng lớn nên tiểu thương mong muốn được mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng.

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Chị Diệu Huyền kỳ vọng việc thành lập tuyến phố gốm sứ sẽ giúp cải thiện lượng khách hàng và sức mua. Ảnh: Kiều Anh

Từ một khu vực kinh doanh có lịch sử lâu năm, tuyến phố chuyên doanh Nguyễn Phúc Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm gốm sứ nhộn nhịp tại TP.HCM. Tuy nhiên, để kỳ vọng thành hiện thực, quảng bá cần đi cùng khả năng thu hút khách hàng và cải thiện sức mua. Tiểu thương mong muốn tuyến phố được nhiều người biết đến và khách hàng thực sự quay lại, giúp việc buôn bán từng bước khởi sắc.

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Kiều Anh/VOV-TPHCM
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