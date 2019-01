Phó Thủ tướng: BOT giao thông còn tiềm ẩn nhiều phức tạp

PC_Article_AfterShare_1

Đó là một số tồn tại của ngành giao thông vận tải được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) diễn ra sáng 11/1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Đánh giá cao Bộ GTVT đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cấu trúc ngành vận tải, tăng cường quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông, khắc phục thất thoát, lãng phí, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, các dự án đường sắt đô thị, đường cao tốc, công trình kết nối vùng đã được đầu tư xây dựng, tạo ra bộ mặt mới cho nhiều khu vực về hạ tầng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, các dự án trọng điểm quốc gia như đường bộ cao tốc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất được Bộ GTVT thực hiện bám sát chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra tồn tại trong việc phối hợp hoàn thiện thể chế chính sách còn chậm, ảnh hưởng đến huy động các nguồn lực cũng như quản lý ngành. Đơn cử, dự án BOT Trung Lương-Mỹ Thuận có nhiều vướng mắc nhưng chưa được giải quyết kịp thời, việc huy động nguồn lực cho hạ tầng giao thông còn khó khăn.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn mới được đưa vào khai thác.

“Công tác quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tuy đã được quan tâm nhưng thiếu đồng bộ, có những quy hoạch chất lượng thấp, tính dự báo chưa cao nên phải điều chỉnh, dẫn đến chắp vá như các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay các cảng hàng không khu vực ven biển…,” Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá việc chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm, chưa cao, có dự án còn sai phạm; quản lý khai thác dự án BOT còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp...

Đầu tư nhanh các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm kết nối

Nhấn mạnh ngành giao thông cần tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch ngành giao thông vận tải, xây dựng chiến lược phát triển 10 năm, giai đoạn 2021-2030, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT chú ý quy hoạch chi tiết cảng hàng không, cảng biển, công trình giao thông, quy hoạch kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa các địa phương trong vùng, giữa vùng với hệ thống giao thông quốc gia...

Một yêu cầu với Bộ GTVT được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn gắn với nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ.

Trong đó, có các tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương-Cần Thơ; Cảng hàng không Long Thành, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài; nâng cấp cải tạo đường sắt; đầu tư phát triển các cảng biển (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải)…

Cầu Bạch Đằng.

Để tăng tính kết nối, đồng bộ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT sớm nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối với các tuyến cao tốc như kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (Tuyến cao tốc Hoà Bình-Mộc Châu; Lạng Sơn - Cao Bằng; Đồng Đăng-Trà Lĩnh…); các tuyến kết nối với cao tốc Bắc Nam.

“Trong giai đoạn 2021-2030, ngành giao thông cần đầu tư xây dựng ít nhất 2.000-3.000km đường cao tốc để đến năm 2030 có khoảng 5.000km đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư gắn với nâng cao chất lượng công trình xây dựng, chống thất thoát, lãng phí; kịp thời xử lý hiệu quả vướng mắc trong quá trình thu phí hoàn vốn dự án BOT và đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động...”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Nỗ lực hơn nữa để kéo giảm tai nạn giao thông

Thừa nhận tai nạn giao thông năm 2018 tuy giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước nhưng không đạt chỉ tiêu giảm 5-10% số người tử vong, Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi năm số người bị thương tương đương với một huyện là rất nặng nề, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Gần đây, những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như xe lao vào người đang chờ đèn đỏ, lật xe trên đèo Hải Vân hay một số vụ việc mất an toàn hàng không rất đáng lo ngại.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Công an và các địa phương cần chú trọng đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chở quá khổ, quá tải.

Đối với các dự án BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án, không để phát sinh các điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng./.

