Phó Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết không để tái diễn “xe dù, bến cóc“

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý thông tin báo nêu về tình trạng "xe dù, bến cóc" trên địa bàn Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 2/6/2015 về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Phó Thủ tướng lưu ý, phải đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm như phản ánh của báo chí trong thời gian qua; kiên quyết không để tái diễn tình trạng "xe dù, bến cóc" gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất nâng cao chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm như: Đón trả khách sai quy định; không chạy xe đúng tuyến, lịch trình; xe chở khách không có phù hiệu...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của UBND thành phố Hà Nội về dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP), khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; trong đó, bổ sung nội dung về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và văn phòng đại diện của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải khi để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông tại địa chỉ, khu vực đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm 3 tuyến xe chở khách (không trợ giá) được dừng đón, trả khách tại một số điểm trên hành trình để phục vụ nhân dân đi lại giữa trung tâm thành phố Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 475/TTg-KTN ngày 22/3/2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2018./.