Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ ô tô đâm vào tổ công nhân

Sáng 3/1, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo các Bộ, ngành, Trung ương. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.200 người, bị thương 17.000 người.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông giảm thấp hơn mục tiêu 5% từ đầu năm; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại Hà Nội và TP HCM.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ ngành và địa phương đánh giá, nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại nêu trên là ở một số nơi việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đi vào nề nếp. Còn hạn chế, bất cập trong tập huấn, phổ biến và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các đại biểu đề nghị, tập trung kiên trì xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hiện giáo dục an toàn giao thông chính khóa cả 3 cấp học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương xử lý nghiêm các học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là lỗi như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện, lỗi vượt đèn đỏ để răn đe và giáo dục học sinh, sinh viên, giúp các em có thói quen chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ quan xử lý gửi danh sách học sinh, sinh viên vi phạm về các trường học để nhà trường kịp thời nhắc nhở học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông do ô tô đi sai làm đường, đâm trực tiếp vào tổ công nhân đang thi công dải phân cách, hậu quả là làm 5 người chết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá những chuyển biến về công tác trật tự an toàn giao thông trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại gây ra tai nạn giao thông, nhất là tai nạn nghiêm trọng trên đường sắt, đường thủy và đường bộ. Phó Thủ tướng đề nghị xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, lối đi tự mở qua đường sắt, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè…; đồng thời đẩy mạnh phong trào tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đặt câu hỏi, tại sao tai nạn giao thông có giảm cả 3 tiêu chí nhưng những vụ tai nạn giao thông đường bộ lại xảy ra và có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm làm chết nhiều người.

Nguyên nhân do quản lý nhà nước, do tổ chức, điều hòa giao thông, lái xe vi phạm hay là do việc đào tạo không đúng, nhà xe thiếu trách nhiệm, lái xe không được đào tạo kỹ càng hay bị ép lái… Những điều này phải đánh giá cho đúng nguyên nhân để có giải pháp quyết liệt để xử lý./.

