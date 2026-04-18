Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Hôm nay (18/4), tại Học viện Ngân hàng, diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng nhận định, Học viện Ngân hàng nhận thức sâu sắc rằng việc đặt trường học làm trung tâm kết nối giữa các ý tưởng sáng tạo đột phá, công nghệ lõi tiên tiến và nguồn lực tài chính mạo hiểm không còn là một giải pháp tình thế, mà là sự xoay trục chiến lược về tư duy chính sách vĩ mô.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, phát biểu tại buổi lễ

Ở lĩnh vực đào tạo của mình, Học viện Ngân hàng cam kết chủ động xây dựng môi trường ươm tạo khởi nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực tài chính và khả năng tiếp cận vốn cho các dự án sinh viên. Đồng thời, nhà trường sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế huy động nguồn lực xã hội, kết nối chặt chẽ với hệ thống ngân hàng, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và mạng lưới cựu sinh viên nhằm hình thành dòng vốn hỗ trợ bền vững cho hoạt động khởi nghiệp.

Em Trần Nhân Kiệt, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đồng thời là CEO & Founder của BINKS JSC, chia sẻ, với cá nhân em, SV STARTUP không chỉ là một sân chơi, mà là nơi nhiều ý tưởng lần đầu được lắng nghe nghiêm túc, nhiều dự án lần đầu được nhìn nhận bằng thước đo của thực tiễn, và nhiều bạn trẻ lần đầu có cơ hội tin rằng khát vọng của mình có thể đi ra khỏi giảng đường để bước vào đời sống.

Em Trần Nhân Kiệt, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đồng thời là CEO & Founder của BINKS JSC, chia sẻ tại buổi lễ

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ; góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả này là minh chứng cho tiềm năng to lớn của học sinh, sinh viên Việt Nam trong việc chuyển hóa tri thức thành sản phẩm dịch vụ có giá trị, góp phần hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Tại một số nơi, hoạt động khởi nghiệp còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu. Sản phẩm chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Cơ chế, chính sách hỗ trợ còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Việc kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong nhiều trường hợp hiệu quả chưa cao.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 về Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 05/4/2026 về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Các quyết sách này khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Tạo điều kiện, giao nhiệm vụ để học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tiễn, tham gia giải quyết các bài toán của ngành, của địa phương

Để triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT cần tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, cần lấy kết quả thực chất, lấy số lượng sản phẩm, dự án đi vào thị trường, số doanh nghiệp được hình thành và khả năng thương mại hóa làm thước đo chủ yếu. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, tạo điều kiện để các ý tưởng được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển đến cùng, không dừng lại ở các cuộc thi, ngày hội; hoàn thiện cơ chế về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm các dự án tiềm năng có thể tiếp cận nhanh với thị trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò "cầu nối" đưa tri thức trong nhà trường ra thị trường, biến ý tưởng của học sinh, sinh viên thành sản phẩm và doanh nghiệp thực sự. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT đưa hoạt động khởi nghiệp học sinh, sinh viên trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; Hỗ trợ các cơ sở giáo dục kết nối với trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức ươm tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh tư vấn, ươm tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để các dự án của học sinh, sinh viên tiếp cận thuận lợi với khoa học, công nghệ, quỹ đầu tư, chuyên gia và thị trường.

Một dự án start up tại Ngày hội của học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) với sáng kiến xây dựng hệ thống cảnh báo và cứu hộ đuối nước - NEMO

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, gắn với các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ để học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tiễn, tham gia giải quyết các bài toán của ngành, của địa phương và của cộng đồng.

Các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chủ động hơn nữa trong việc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; gắn với đào tạo, trải nghiệm, hướng nghiệp; hình thành tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động, kỹ năng nền tảng và định hướng nghề nghiệp phù hợp...

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, kết nối và đồng hành với học sinh, sinh viên khởi nghiệp; phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay; đồng thời góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện bản lĩnh, khát vọng, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội.

Các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư, chuyên gia, cơ quan truyền thông và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục tham gia tích cực, thực chất và có trách nhiệm hơn nữa trong triển khai Chương trình.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, đến với ngày hội khởi nghiệp quốc gia, điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng cuộc thi mà là quá trình các em học sinh, sinh viên được trưởng thành, tích lũy tri thức, khẳng định bản thân, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến cho đất nước.

"Khởi nghiệp không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết quan sát thực tiễn, không ngừng học hỏi, chủ động hợp tác, dám thử nghiệm và kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức", Phó Thủ tướng chia sẻ và mong học sinh, sinh viên giữ vững tinh thần cầu tiến, không ngừng khát vọng vươn lên, dám nghĩ khác, dám làm mới; rèn luyện năng lực, thể chất, giữ vững kỷ luật, đề cao đạo đức, tôn trọng pháp luật và hướng tới tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhà trường và xã hội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, thử sức và phát triển. Nhưng thành công còn phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực, năng lực hành động và tinh thần vượt khó của chính các học sinh, sinh viên. Do vậy, hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những ý tưởng nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi đến cùng, để biến ý tưởng thành sản phẩm, biến khát vọng thành giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội và cho đất nước.