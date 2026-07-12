English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP

Chủ Nhật, 22:00, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 11/7/2026 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ba Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Phó Trưởng Ban thường trực), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

pho thu tuong pham thi thanh tra lam truong ban chi dao lien nganh ve attp hinh anh 1
Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ủy viên thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/7/2026, đồng thời thay thế Điều 4 Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024 và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 9/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Siết an toàn thực phẩm, TP.HCM xây dựng chuỗi cung ứng gắn “Tick xanh trách nhiệm"
Siết an toàn thực phẩm, TP.HCM xây dựng chuỗi cung ứng gắn “Tick xanh trách nhiệm"

VOV.VN - Thời gian qua, liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như việc bảo vệ sức khỏe người dân.

Siết an toàn thực phẩm, TP.HCM xây dựng chuỗi cung ứng gắn “Tick xanh trách nhiệm"

Siết an toàn thực phẩm, TP.HCM xây dựng chuỗi cung ứng gắn “Tick xanh trách nhiệm"

VOV.VN - Thời gian qua, liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như việc bảo vệ sức khỏe người dân.

Bộ Y tế yêu cầu "siết" an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Bộ Y tế yêu cầu "siết" an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Ngày 5/6, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ Y tế yêu cầu các trường học, điểm thi và đơn vị liên quan siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Bộ Y tế yêu cầu "siết" an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Y tế yêu cầu "siết" an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Ngày 5/6, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ Y tế yêu cầu các trường học, điểm thi và đơn vị liên quan siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học
Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

VOV.VN - Trước thực trạng một số bếp ăn trường học ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn cơ sở vật chất, tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học, đồng thời nâng cao kiến thức cho nhân viên chế biến nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho học sinh.

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

VOV.VN - Trước thực trạng một số bếp ăn trường học ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn cơ sở vật chất, tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học, đồng thời nâng cao kiến thức cho nhân viên chế biến nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục