Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ba Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Phó Trưởng Ban thường trực), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ủy viên thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/7/2026, đồng thời thay thế Điều 4 Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024 và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 9/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm.