Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Chi cục ATVSTP tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn, tập trung kiểm tra các cơ sở có đông học sinh ăn bán trú, địa bàn vùng sâu, vùng xa… Qua kiểm tra, nhiều trường đã đầu tư, nâng cấp bếp ăn bảo đảm không lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín, đảm bảo quy trình chế biến hợp vệ sinh. Khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm được bố trí riêng biệt, các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn, phòng chống côn trùng…

Qua kiểm tra đánh giá, các cơ sở bếp ăn tập thể cho học sinh tại địa bàn tỉnh Cao Bằng cơ bản đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tuy nhiên, một số trường học được đầu tư xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp, nhiều trường, điểm trường, phân trường ở địa bàn vùng biên giới, vùng khó khăn, trang thiết bị còn thiếu các điều kiện đáp ứng đảm bảo an toàn thực phẩm, như không có nơi bố trí địa điểm tổ chức bếp ăn riêng biệt, thường tận dụng không gian bỏ trống, thiếu nguồn nước sạch sử dụng để chế biến thực phẩm, một số trường do phụ huynh tự nguyện quyên góp, luân phiên nấu cho học sinh, một số trường sử dụng bếp củi để nấu ăn…

Cũng theo đánh giá, tại tỉnh Cao Bằng việc cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho các trường thường thông qua các nhà cung ứng nhỏ lẻ, có đăng ký kinh doanh các mặt hàng thực phẩm hoặc thu mua nhỏ lẻ từ các hộ kinh doanh, chưa có cơ sở chuyên cung ứng nguồn thực phẩm lớn theo chuỗi, đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng, chế biến, cung ứng…

UBND xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng kiểm tra công tác y tế tại bếp ăn Trường Mầm non Minh Thanh

Ông Nông Văn Thánh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết: “Sở Y tế đã giao Chi cục ATVSTP đi kiểm tra, giám sát những bếp ăn tập thể tại các trường học, cơ bản đáp ứng các yêu cầu. Tuy nhiên, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì một số bếp ăn chưa đảm bảo theo quy định. Chúng tôi đã có kế hoạch để đào tạo cho các nhân viên nấu ăn cập nhật các kiến thức, đảm bảo khi chế biến thì phải theo đúng quy trình. Khi đi kiểm tra mà có các cơ sở, hoặc các nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu, hoặc để xảy ra các vụ mất ATVSTP thì chúng tôi căn cứ theo quy định sẽ xử phạt thích đáng”.