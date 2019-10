Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xử lý nghiêm lái xe vi phạm về nồng độ cồn

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

9 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 12.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.600 người, bị thương hơn 9.600 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 567 vụ, số người chết giảm 353 người, số người bị thương giảm 700 người.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dự luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, xe mô tô, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên. Điển hình như vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên ngày 25/8 là 4 người chết, 1 người bị thương; mới đây ngày 23/9 tại Sóc Sơn, người chồng sau khi uống rượu, lái xe mô tô chở vợ và 2 con đâm vào hộ lan can làm vợ và 2 con tử vong… Còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2018, trong đó 6 tỉnh tăng trên 10% là: Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Khánh Hòa.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Trong đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 12 và chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 273 và tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong 9 tháng qua.

“Các địa phương cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông; chủ động nghiên cứu, khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông đúng quy định pháp luật; đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội. Phối hợp với các Bộ, ngành thành viên xây dựng kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia - không lái xe”- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu.