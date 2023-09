Phối hợp thế nào để chống ùn tắc cổng trường?

Vào giờ cao điểm sáng chiều, thông qua đường dây nóng, Kênh VOVGT nhận được thông tin phản ánh về tình trạng lưu lượng giao thông đông đúc, xuất hiện một số điểm ùn ứ trước một số cổng trường học trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đơn cử như khu vực trước cổng trường tiểu học Chu Văn An A và trường THCS & THPT Chu Văn An, số 10 Thụy Khuê.

Phụ huynh chờ đón con trước cổng trường THCS Phan Đình Giót. Ảnh: Thái Sơn

Cô Nguyễn Thị Thúy Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An, số 260 Thụy Khuê cho rằng, tuyến đường Thụy Khuê mặt đường nhỏ, ô tô được đi 2 chiều, mật độ phương tiện lớn nên việc xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ học sinh tan trường là khó tránh khỏi, do học sinh tiểu học đa phần do bố mẹ đưa đón.

"Trước cổng trường chúng tôi có một cái vỉa hè khá rộng, chúng tôi cũng đã có kế hoạch vạch sơn kẻ hướng dẫn cho học sinh cũng như phụ huynh đứng chờ và tách thời gian tan học của các khối lệch nhau rồi. Chúng tôi phải tổ chức một buổi ký kết thực hiện an toàn giao thông, trong đó có chính quyền địa phương có công an phường, đại diện Ban phụ huynh và cùng học sinh phải ký cam kết thực an toàn giao thông", cô Minh chia sẻ.

Đại diện Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, khắc phục tình trạng đường Đội Cấn nhỏ, hẹp không có chỗ đỗ xe, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Diệu, số 562 Đội Cấn đã bố trí khu vực sân đỗ cho phụ huynh đến đón học sinh. Tuy nhiên, đường Đội Cấn có mặt cắt nhỏ, 2 chiều ô tô và có cả xe buýt hoạt động nên mỗi khi xe buýt dừng dễ xảy ra ùn cục bộ. Trong khi, trường Phổ thông Thực nghiệm trên tuyến đường Liễu Giai không cho phép đỗ xe trong sân trường, lượng phương tiện đến đón học sinh đông, cộng với lưu lượng phương tiện trên tuyến đường Liễu Giai lớn nên xuất tình trạng ùn cục bộ vào giờ tan học.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Thụy Khuê, đường Liễu Giai, vào giờ tan học sáng chiều, Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ và công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã cắt cử cán bộ phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản có mặt tại các điểm trường phân luồng giao thông từ 7h-8h30 sáng và từ 16h30-17h chiều; không để tình trạng bán hàng hóa trước cổng trường trong giờ cao điểm, nhắc nhở các phụ huynh đỗ xe đúng quy định, nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Ùn tắc cục bộ trước cổng trường vào giờ đưa đón học sinh. Ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ về những khó khăn khi thực thi nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thuỵ Khuê cho biết, do số lượng quân số mỏng với 6 đồng chí cảnh sát trật tự, 7 đồng chí tự quản, trong khi tuyến đường Thụy Khuê có tới 5 trường học nên công tác đảm bảo an toàn giao thông vào các giờ cao điểm còn nhiều vất vả.

Do vậy, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn đề xuất: "Chúng tôi cũng đã đề xuất các đơn vị chức năng cắm biển cấm dừng cấm đỗ, xử lý nghiêm những phương tiện dừng đỗ trên các tuyến đường Thụy Khuê. Đề xuất ngành giao thông tổ chức xe ô tô đi một chiều trên tuyến đường Thụy Khuê để tránh xung đột và ùn tắc giao thông".

Trong số 4 trường học trên địa bàn phường Phương Mai, quận Đống Đa, khu vực cổng trường THPT Phổ Thông Phùng Khắc Khoan, trên phố Lương Định Của thường xuyên có tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ vào mỗi giờ tan học gây cản trở giao thông. Công an phường Phương Mai đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lí các vi phạm về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, đồng thời, phối hợp với nhà trường bố trí sắp xếp các vị trí chờ cho phụ huynh học sinh, nhằm tránh ùn tắc.

Qua quá trình khảo sát thực tế giao thông trên địa bàn, công an phường Phương Mai đã đề xuất các phương án, giải pháp nhằm ổn định tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, Đại úy Nguyễn Đình Thuyên, Tổ trưởng Tổ cảnh sát Trật tự, Công an phường Phương Mai cho biết: "Công an phường đã tham mưu cho UBND phường, Thanh tra giao thông quận cắm hệ thống biển báo cho phù hợp, đảm bảo duy trì tình trạng trật tự an toàn giao thông và đảm bảo cho việc học sinh đến trường không xảy ra những vấn đề phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng".

Tình trạng các phương tiện dừng đỗ đưa đón học sinh gây cản trở giao thông, ùn tắc cục bộ trước các cổng trường học, mất an toàn cho các em học sinh là vấn đề tồn tại từ lâu, nhất là khi lưu lượng phương tiện ô tô ngày càng nhiều.

Do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của ngành giao thông, lực lượng chức năng và các nhà trường trong việc xây dựng những phương án, mô hình tổ chức giao thông phù hợp tại các điểm trường, bố trí các điểm dừng đỗ phương tiện hợp lí, nhằm xây dựng khu vực cổng trường an toàn cho các em.