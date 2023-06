Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực

Sau 10 năm đẩy mạnh thực hiện phong trào, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng chú ý là nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 271.151 nguồn tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 35.463 vụ việc, bắt giữ 38.089 đối tượng, thu hồi tài sản trên 86,9 tỷ đồng.

Đồng thời, người dân TP cũng trực tiếp bắt 6.686 đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi tài sản trên 60 tỷ đồng; giao nộp 304 súng các loại, 5.916 viên đạn, 44 lựu đạn, 16 kíp nổ, 14.828 công cụ hỗ trợ và hung khí tự tạo khác; cung cấp tin và phối hợp cùng công an bắt trên 800 đối tượng có lệnh truy nã.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hoàng Minh)

Nhờ vậy, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM từ năm 2013 đến nay liên tục kéo giảm qua từng năm, từ 6.218 vụ năm 2013 xuống còn 4.266 vụ năm 2022...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Công an TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục triển khai nhân rộng các loại mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự có hiệu quả; có chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các mô hình các nhân được đánh giá hoạt động hiệu quả...

Dịp này, Ủy ban MTTQ TP đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân; UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 48 tập thể và 1 cá nhân; Công an Thành phố tặng giấy khen cho 40 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình./.