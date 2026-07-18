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Phụ huynh bớt lo bữa ăn học đường nhờ “Tick xanh trách nhiệm”

Thứ Bảy, 19:34, 18/07/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học gia tăng, TP.HCM đang thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm. Phụ huynh có thể quét mã QR để kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn của học sinh.

 

6 tháng qua, cả nước có 12 vụ ngộ độc tại bếp ăn trường học làm 741 học sinh mắc, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại TP.HCM có 2 vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể của trường học với gần 300 trường hợp bị ảnh hưởng. TP.HCM có hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới trung học phổ thông, trong đó nhiều trường có bếp ăn tập thể.

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Đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể luôn được phụ huynh quan tâm (Ảnh: Nguyên Phương)

Trước thực trạng này, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đẩy mạnh thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” để truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của trường học. Bước đầu, Sở đang triển khai thí điểm tại 14 trường mầm non ở phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), phường  Bình Đông (Quận 8 cũ)… sau đó sẽ nhân rộng ra toàn TP.HCM.

Bà Thân Thị Thanh Tao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Mỹ cho biết: Việc tiên phong thực hiện mô hình này giúp nhà trường nâng cao tính minh bạch trong quản lý bữa ăn bán trú, kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm và củng cố niềm tin của phụ huynh. Nếu nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm, nhà trường sẽ lựa chọn đơn vị khác, vì sức khỏe của trẻ phải được đặt lên hàng đầu.

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Với các bếp ăn tập thể ở trường học áp dụng “Tick xanh trách nhiệm”, phụ huynh sẽ chủ động truy xuất nguồn gốc, thông tin chuỗi sản xuất, kinh doanh của thực phẩm (Ảnh: Nguyên Phương)

“Trong thời gian tới, nhà trường cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, các nhà cung ứng thực phẩm cũng như là các nhà ký kết để tổ chức những bữa ăn thật an toàn, minh bạch. Và mô hình “Tick xanh trách nhiệm” tại nhà trường sẽ truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát toàn bộ quy trình quản lý chất lượng cho các bữa ăn bán trú cho trẻ”,  bà Thân Thị Thanh Tao nói.

Bà Nguyễn Thị Gia Bảo có con đang học ở Trường Mầm non Tân Phú phường Tân Mỹ, nơi đang triển khai thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” phấn khởi chia sẻ: “Trường thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” tôi rất an tâm đưa con đi học đỡ lo lắng tâm thực phẩm bữa ăn có an toàn hay không. Vì khi phụ huynh quét mã truy xuất nguồn gốc thực phẩm thức ăn ở bếp ăn của trường thì có thể biết được nhà cung cấp nào cung cấp thịt, rau, cá… đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có được kiểm định hay không”.

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Quét mã QR “Tick xanh trách nhiệm” có thể truy xuất toàn bộ thông tin quá trình sản xuất, kinh doanh về sản phẩm (Ảnh: Lệ Hằng)

Hiện nay, nhiều phụ huynh ở trường khác cũng mong muốn mô hình này được nhân rộng đến tất cả các trường học khác trong toàn thành phố. 

“Bé con nhà mình học ở trường nội trú và ăn 3 bữa/ngày ở bếp ăn tập thể của trường. Mình cũng lăn tăn suy nghĩ  về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nguồn gốc thực phẩm của bữa ăn. TP.HCM đang triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm”, mình mong có thể thực hiện ở trường của con để phụ huynh an tâm hơn. Mình mong mô hình này được triển khai sớm và nhanh hơn”, anh Đạo - có con học trường mầm non ở phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) TP.HCM kiến nghị.

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Mô hình dán “Tick xanh trách nhiệm” ở bếp ăn tập thể trường học sẽ nhân rộng ra các xã, phường trong toàn thành phố (Ảnh: SCT)

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, mô hình “Tick xanh trách nhiệm” sẽ được nhân rộng ra các phường, xã trên địa bàn Thành phố. Những bếp ăn không đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ bị đào thải, nhường chỗ cho những đơn vị thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn về chất lượng và trách nhiệm.

“Hàng hóa tick xanh là hàng hóa an toàn và đảm bảo kiểm soát tốt hơn so với những sản phẩm không phải tick xanh. Vì đã được các hệ thống phân phối, cơ quan chức năng kiểm soát bằng công cụ về công nghệ thông tin. Các nhà sản xuất biết yêu cầu của chương trình này phải công khai, minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Phương nói.

Mô hình “Tick xanh trách nhiệm” không chỉ dừng lại ở một dấu nhận diện, mà là cam kết minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Khi phụ huynh có thể chủ động kiểm tra nguồn gốc từng bữa ăn của con, niềm tin vào bếp ăn học đường sẽ được củng cố. Quan trọng hơn, đây cũng là “tấm lọc” để loại bỏ những đơn vị cung ứng thiếu trách nhiệm, hướng tới một môi trường học đường an toàn và bền vững cho học sinh.

Sản phẩm thịt đóng hộp của HaLong Cafoco (Ảnh minh họa).jpg

Sau vụ bê bối đồ hộp Hạ Long, TP.HCM mở rộng Chương trình “Tick xanh trách nhiệm"

VOV.VN - Vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện muộn, gióng lên hồi chuông báo động về an toàn thực phẩm. Trước tình hình này, Sở Công Thương TP.HCM mở rộng chương trình “Tick xanh trách nhiệm” sang nhóm hàng chế biến để bịt “lỗ hổng” thông tin và giám sát.

Lệ Hằng - CTV Ngọc Anh /VOV-TP.HCM
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