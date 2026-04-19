Phụ nữ Đà Nẵng hướng về đồng bào vùng biên

Chủ Nhật, 10:31, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã biên giới La Dêê, La Êê và Đắc Pring thành phố Đà Nẵng.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao gần 100 suất quà và đồ dùng học tập tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học La Êê; tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, xây dựng mô hình “Gia đình an toàn”, tuyến đường “Xanh- sạch- đẹp- sáng vùng biên” và mô hình “Đường Cờ Tổ quốc”. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hội phụ nữ các cấp hỗ trợ hội viên kết nối tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất mở ra cơ hội phát triển kinh tế số cho phụ nữ vùng biên.

Hỗ trợ xây dựng công trình nông thôn mới vùng biên

Trong khuôn khổ Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026- 2030. Trong đó, tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới. 

Chương trình chợ số vùng cao kết nối và tiêu thụ đặc sản tại xã biên giới La Dêê

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng có nhiều hơn những cơ hội để huy động các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, đơn vị để triển khai các hoạt động cụ thể tại các xã biên giới vùng cao.

"Đợt này, chúng tôi triển khai ngay hoạt động Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ các hoạt động sinh kế và xây dựng các mô hình làm ăn cho hội viên phụ nữ”, bà Hương thông tin.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
