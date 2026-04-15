Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 18:46, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện làm việc của đoàn viên Công đoàn.

Với chủ đề “Công nhân Đà Nẵng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong tháng này, đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động về vấn đề nhà ở, việc làm và các chính sách liên quan đến người lao động.

nhieu hoat dong cham lo nguoi lao dong trong thang cong nhan o Da nang hinh anh 1
Công đoàn Đà Nẵng sẽ tổ chức Phiên chợ công nhân 2026 cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giá ưu đãi

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn tổ chức diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mời”, Phiên chợ công nhân cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giá ưu đãi.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 10.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1.000 suất quà đến người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ...

nhieu hoat dong cham lo nguoi lao dong trong thang cong nhan o Da nang hinh anh 2
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn 

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động, qua đó giảm đi một phần gánh nặng đời sống của người lao động. Ngoài ra, tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo một sân chơi cũng như thiết thực chào mừng 140 năm ngày Quốc tế lao động”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập
Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

VOV.VN - Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở
Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở

Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Đà Nẵng có xu hướng gia tăng, đáng chú ý số trẻ mắc bệnh dưới 3 tuổi chiếm gần 90% tổng số ca mắc. Trước tình hình này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan trong cộng đồng.

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội
Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội

VOV.VN - Tháng Thanh niên năm 2026, gần 42.000 lượt đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng triển khai 167 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hôm nay (10/4).

