Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

Với chủ đề “Công nhân Đà Nẵng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong tháng này, đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động về vấn đề nhà ở, việc làm và các chính sách liên quan đến người lao động.

Công đoàn Đà Nẵng sẽ tổ chức Phiên chợ công nhân 2026 cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giá ưu đãi

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn tổ chức diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mời”, Phiên chợ công nhân cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giá ưu đãi.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 10.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1.000 suất quà đến người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ...

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động, qua đó giảm đi một phần gánh nặng đời sống của người lao động. Ngoài ra, tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo một sân chơi cũng như thiết thực chào mừng 140 năm ngày Quốc tế lao động”.