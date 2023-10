Phụ nữ Khmer Trà Vinh khát vọng làm giàu trên quê hương

Với sự quyết tâm, sáng tạo của bản thân, cộng với sự đồng hành, tiếp sức của Hội phụ nữ các cấp những người phụ nữ nơi đây đã vươn lên làm giàu chính đáng và khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội, trong đó có nhiều chị là người dân tộc Khmer.

Bà Thạch Thị The chủ Cơ sở cá khô Thành The

Sinh ra tại xã Đinh An, nơi có cảng cá lớn nhất Trà Vinh, chị Thạch Thị The (dân tộc Khmer) mới “ăn nên làm ra” cách đây mấy năm, khi chị mạnh dạn khởi nghiệp bằng nghề làm cá khô các loại. Chị The cho biết, Cơ sở cá khô Thành The của chị được thành lập từ năm 2015, nhằm tạo được chữ tín và xây dựng được thương hiệu riêng của cơ sở, từ những mẻ khô đầu tiên, chị đã gửi cho bạn bè, người thân dùng thử và góp ý. Từ những phản hồi của bạn bè, cùng với sự tìm tòi, học hỏi thêm, chị đã có được công thức tẩm ướp cho riêng mình.

Hiện trung bình mỗi tháng Cơ sở cá khô Thành The cung ứng cho thị trường hơn 1 tấn khô cá và mực đủ loại, với các sản phẩm chủ lực gồm: khô cá đù một nắng, cá lưỡi trâu, cá dứa, cá đuối… Các sản phẩm cá khô của cơ sở được tiêu thụ mạnh ở Trà Vinh và TP.HCM.

Khô cá đù một nắng được làm từ cá tươi mới được đánh bắt về

“Chủ yếu chọn con cá tươi vừa được đánh bắt từ ở biển về. Mình làm từ cá tươi mới bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bảo quản được lâu. Cơ sở bắt đầu từ năm 2015, nhưng chúng tôi làm cũng ít thôi, sau này nhờ bên xã động viên là mình đi trưng bày sản phẩm, rồi tham gia hội chợ để tiếp cận thị trường. Mấy năm nay cơ sở làm cũng được lắm”, chị Thạch Thị The chia sẻ.

Còn chị Thạch Thị Di, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành là một trong những phụ nữ khởi nghiệp thành công với nghề làm bánh tét truyền thống được mẹ chị truyền lại.

Bà Thạch Thị Di với sản phẩm bánh tét truyền thống đạt OCOP 3 sao

Trước đây nguyên liệu chính để gói bánh chủ yếu lá chuối, trái chuối, gạo nếp, đậu xanh, mỡ heo, thịt ba rọi. Ngày nay để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chị Di đã từng bước cải tiến mẫu mã bao bì và chế biến, bổ sung thêm một số nguyên liệu mới như trứng vịt muối, thịt nạc heo, mỡ heo, lạp xưởng kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại như máy vo gạo nếp, máy trộn nếp, máy xào nhân, máy hút chân không… nên sản phẩm không chỉ ngon, bắt mắt mà còn bảo quản được từ 07 - 10 ngày, lâu hơn gần phân nửa thời gian so với trước đây.

Với sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là Hội LHPN đã tạo điều kiện cho chị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nên thị trường tiêu thụ ngày càng ổn định.

Hiện trung bình mỗi ngày Cơ sở bánh tét 9 Di sản xuất từ 200 - 300 đòn bánh. Riêng dịp lễ tết, mỗi ngày cơ sở cho ra lò từ 5.000 - 7.000 đòn bánh. Mặc dù sản xuất với số lượng lớn, nhưng các khâu quan trọng cơ sở vẫn thực hiện theo cách truyền để giữ được hương vị vốn có.

Cơ sở sản xuất bánh tét 9 Di

“Nguyên liệu đầu vào phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, nhân công làm việc trực tiếp cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện cơ sở đang đặt mục tiêu nâng giá trị thương hiệu, cho đạt sản phẩm OCOP 4 sao, đặc biệt là giữ được nét đặc trưng của bánh truyền thống”, chị Di nói.

Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ hơn 52 tỷ cho hơn 1.600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Đặc biệt, Trà Vinh đã ra mắt Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Trà Vinh, phối hợp cùng Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tổ chức chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại một số tỉnh trong khu vực.

Lớp tập huấn khởi nghiệp do Hội liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tỉnh Trà Vinh tổ chức

Chị Kiên Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kết nối, tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. Đồng hành giúp doanh nghiệp nữ làm chủ hộ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển bền vững trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

“Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là các mô hình có hiệu quả. Thứ hai nữa, là tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng của địa phương, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp nữ mở rộng thị trường, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế”, chị Nguyệt cho hay.

Nỗ lực hỗ trợ và giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh thời gian qua thể hiện sự thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ đối với hội viên phụ nữ; qua đó, giúp họ phát huy tính sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, truyền cảm hứng cho nhiều giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ trở thành hiện thực.