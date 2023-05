Phụ nữ TP.HCM học và làm theo Bác Hồ

Noi gương Bác, tận tụy với nhân dân

Phong trào tập luyện thể dục thể thao được xem là một trong những thế mạnh của Quận 12 trong phong trào phụ nữ tại địa phương. Có rất đông hội viên phụ nữ và người dân cùng tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến nay, toàn quận xây dựng 22 câu lạc bộ và 171 nhóm thể dục tại 80 khu phố, có khoảng 30.200 hội viên phụ nữ thường xuyên tham gia luyện tập.

Bà Nguyễn Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 12 cho biết, thông qua các chuyên đề, hội thi, hội diễn, Hội đã nỗ lực vận động các chị em chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện, như: dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, aerobic, yoga, zumba, dân vũ, cầu lông..., phát động mỗi khu phố có ít nhất một điểm luyện tập thể thao công cộng và có ít nhất 1 nhóm tập thể dục.

“Để phong trào mỗi hội viên phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp, tập luyện hàng ngày lan tỏa, trong các sự kiện, hội nghị, họp mặt, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã mời các câu lạc bộ, các đội, nhóm tham gia các tiết mục đồng diễn, vừa tạo điều kiện để các chị có sân chơi, vừa vận động, khuyến khích mọi người cùng tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần”, bà Yến chia sẻ.

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Hội LHPN huyện Nhà Bè, TP.HCM tổ chức hành trình về nguồn, trải nghiệm tại các địa điểm lịch sử trên địa bàn thành phố (ảnh: Hội LHPN)

Học theo Bác, góp phần chăm lo đời sống nhân dân địa bàn, bà Trần Thị Lan Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống của quận 1, TP.HCM đã vận dụng các mối quan hệ, tìm cách kết nối để huy động nguồn lực thực hiện các phong trào của Hội Phụ nữ. Từ chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” đến hỗ trợ, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi do Covid-19, đều có sự tham gia của người đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Đến nay, bà đã vận động xây dựng, sửa chữa 7 mái ấm tình thương; trao 7 phương tiện sinh kế; tặng 440 suất học bổng; thiết bị học tập... với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Phụ nữ Quận 12 thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày” (ảnh: Hội LHPN)

Dù tuổi đã cao, song bà Lan Phương vẫn cùng các thành viên CLB sâu sát, nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em để kịp thời tư vấn, hỗ trợ.

Bà Lan Phương bày tỏ: “Học tập Bác, tôi tâm đắc nhất là Bác luôn giản dị và Bác học mãi, học không bao giờ ngừng. Học để nâng cao tri thức, muốn làm được cách mạng, muốn hoàn thành mọi nhiệm vụ phải có tri thức và rèn luyện về đạo đức của một người cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi rất thấm thía và tâm đắc trong học tập đạo đức, tấm gương của Bác Hồ”.

Học Bác để sống có ích

Cũng với tinh thần học tập và làm theo Bác một cách thiết thực và hiệu quả nhất, Đại úy Phùng Thị Thanh Phương – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM luôn tâm niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, tận tụy trong công việc, phần mang lại cuộc sống an toàn cho mọi người.

Xuất phát từ tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và địa bàn TP.HCM nói riêng đã xảy ra nhiều vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả thương tâm, Đại úy Thanh Phương cùng đồng đội triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” của Công an TP.HCM.

Bà Trần Thị Lan Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống của quận 1, TP.HCM (bên trái)

Mỗi “Tổ liên gia” gồm 5 hộ liền kề, hỗ trợ nhau khi xảy ra cháy, nổ. Mỗi gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ, có thể là xà beng, kìm cộng lực, búa… Mỗi hộ còn được lắp đặt 1 chuông báo cháy, 2 nút ấn báo cháy, được liên kết với nhau, đảm bảo khi có cháy, chỉ cần một hộ ấn nút thì tất cả các chuông trong Tổ liên gia cùng reo. Đến nay, toàn thành phố có 462 Tổ liên gia đã hoàn thành đưa vào hoạt động.

Riêng Đại úy Thanh Phương đã chủ động tham mưu và phối hợp Đoàn Thanh niên Phòng thực hiện hiệu quả 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Chị cũng trực tiếp tham gia tổ chức 95 lớp tuyên truyền kỹ năng PCCC cho nhân dân ở khu dân cư, chung cư và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố.

“Đối với phụ nữ, theo tôi, học Bác không khó mà mọi phụ nữ chúng ta cần phải cố gắng cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều, phải tự tin trong giao tiếp, trong công việc và phải luôn cố gắng để học tập theo tấm gương của Bác để trở thành một người phụ nữ có ích cho cộng đồng”, Đại úy Thanh Phương nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tặng Bằng khen cho các gương điển hình phụ nữ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023(ảnh: Hội LHPN)

Không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, việc học tập, làm theo Bác thời gian qua đã góp phần khẳng định thêm vai trò quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho hay: “Hai năm qua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tập thể và cá nhân tổ chức hội và hội viên phụ nữ đã có rất nhiều nỗ lực, có rất nhiều mô hình được đánh giá là tiêu biểu. Những mô hình nổi bật đó đã thể hiện được vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội”.

Thông qua việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực, nhiều chị em phụ nữ TP đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động sáng tạo, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, trở thành nhân tố quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương./.