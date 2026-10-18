Phụ nữ vùng cao bắt nhịp chuyển đổi số

Ở tuổi ngoài 60, bà Nông Thị Vệ, người Tày ở thôn 1, xã Nà Phặc, từng lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh. Từ cách thao tác trên màn hình đến việc tìm kiếm thông tin đều mới mẻ với bà. Được chị em trong chi hội phụ nữ hướng dẫn, bà Vệ dần biết theo dõi tin tức qua Zalo, Facebook và đọc báo mạng.

“Các ứng dụng trên điện thoại, nhờ được hướng dẫn, tôi cũng biết dùng nhiều rồi. Chị em phụ nữ nói chuyện với nhau trên Zalo, cả những người ở xa tôi cũng có thể liên lạc qua điện thoại, biến xa thành gần. Nhiều chương trình hay, thông tin về pháp luật, phát triển nông thôn, chăn nuôi, trồng trọt rồi nghị quyết của Đảng cũng được đưa lên mạng, rất thiết thực. Nhờ đó, nông dân chúng tôi hiểu thêm và thực hiện theo đường lối của Đảng, Nhà nước, phấn đấu phát triển đời sống ngày càng tốt hơn”.

Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở (Ảnh: Thúy Kiều)

Với chị Hoàng Thị Hiền, người Dao ở thôn Nặm Dất, xã Tân Kỳ, công nghệ giúp nhiều công việc thường ngày thuận tiện hơn. Chị đã cài đặt và sử dụng VNeID, ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, thanh toán, đồng thời tìm hiểu các tiện ích phục vụ thủ tục hành chính và khám, chữa bệnh. Sau khi có trải nghiệm, chị Hiền lại nhiệt tình hướng dẫn cho các hội viên khác.

“Trước đây, nhiều ứng dụng trên điện thoại còn lạ lẫm với tôi. Bây giờ tôi đã biết cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, thanh toán. Việc đi khám, chữa bệnh cũng thuận tiện hơn. Công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, công sức nên tôi hướng dẫn thêm cho chị em trong Hội cùng sử dụng. Mình biết đến đâu thì chia sẻ đến đó để chị em cùng tiến bộ”, chị Hiền nói.

Chị Hoàng Thị Hiền (áo xanh ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các tiện ích số trong đời sống (Ảnh: Thúy Kiều)

Từ việc sử dụng công nghệ trong sinh hoạt, nhiều phụ nữ vùng cao còn tìm cách đưa nông sản đến với khách hàng qua các kênh trực tuyến. Chị Phan Thị Tố Mười, Giám đốc Hợp tác xã Tố Mười ở thôn Công Bằng, xã Cao Minh, đã đưa sản phẩm bún thổ cẩm đạt OCOP 3 sao lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Trước đây, hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ sản phẩm qua các kênh truyền thống. Chị Mười cùng các thành viên đã tự học cách giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số để tiếp cận khách hàng ngoài địa phương. Hiện, mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 20 tấn bún, tạo thu nhập cho 5-7 thành viên chính và liên kết với hàng chục hộ dân tại địa phương.

“Tôi thấy công nghệ số mở ra nhiều cơ hội cho người làm kinh tế ở vùng cao, nên tôi cùng các thành viên trong hợp tác xã nỗ lực học cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng. Từ khi áp dụng cách làm này, bún thổ cẩm của hợp tác xã được nhiều khách hàng biết đến hơn và tiêu thụ tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã cũng như người dân địa phương”, chị Mười chia sẻ.

Tuy vậy, không phải hội viên nào cũng dễ dàng tiếp cận công nghệ. Một bộ phận phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số còn hạn chế kỹ năng sử dụng Internet, nhận diện thông tin sai lệch và phòng tránh lừa đảo trên mạng. Để hỗ trợ hội viên, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ví điện tử và sổ sức khỏe điện tử; đồng thời mở các lớp về an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Giám đốc HTX Phan Thị Tố Mười hướng dẫn thành viên quảng bá sản phẩm trên môi trường số (Ảnh: Thúy Kiều)

Theo số liệu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cung cấp, gần 7.000 hội viên tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng; hoạt động hỗ trợ đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt phụ nữ được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ và ứng dụng số. Các lớp tập huấn về an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên mạng thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên. Hội cũng sử dụng các nhóm Zalo, Facebook và fanpage để chuyển tải thông tin, hướng dẫn đến cơ sở.

Chị Hứa Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thông cho biết: “Để đưa thông tin đến cơ sở nhanh chóng, kịp thời, Hội lập các nhóm Facebook, Zalo đến từng chi hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng xây dựng fanpage, đăng tải thông tin của tỉnh và địa phương để hội viên theo dõi. Nhờ vậy, chị em nắm thông tin nhanh hơn và thực hiện các nhiệm vụ của Hội thuận lợi hơn”.

Nhờ những mô hình linh hoạt và hiệu quả đó, tỷ lệ hội viên phụ nữ tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu tại nhiều địa bàn vùng cao Thái Nguyên đã vượt mốc 60%. Sự năng động và tinh thần ham học hỏi đang là động lực tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ cuộc sống, khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương.