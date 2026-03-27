“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam phối hợp với các trường đại học của Vương quốc Anh và Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Triển lãm là kết quả của đề tài nghiên cứu “Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu”, triển khai từ tháng 7/2024 - 12/2025. Dự án hướng tới hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, đồng thời tôn vinh vai trò tiên phong của họ trong phát triển sinh kế và du lịch bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu tại các xã Hoàng Liên, Tả Van và Bản Hồ (nay thuộc Tả Van, Bản Hồ), tỉnh Lào Cai.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: “Trong chuyến điền dã tại Sa Pa, chúng tôi gặp một phụ nữ Mông đang dệt vải bên hiên nhà. Chị nói, trước đây dệt để mặc, còn giờ dệt để kể cho khách biết mình là ai”. Chính câu chuyện giản dị ấy đã khởi nguồn cho đề tài nghiên cứu kéo dài hơn một năm về những người phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Triển lãm gồm ba chủ đề. Mở đầu với chủ đề “Nơi đỉnh mây”, đã phác họa bức tranh tổng thể về không gian sống, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng các dân tộc. Tiếp nối, chủ đề “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế” đi sâu phản ánh những tác động của biến đổi khí hậu và du lịch đến đời sống địa phương, từ đó làm nổi bật khả năng thích ứng và vai trò của những người phụ nữ trong việc duy trì sinh kế và bảo tồn văn hóa. Chủ đề “Gieo xanh nơi đỉnh mây” mở ra những kỳ vọng về tương lai du lịch, nơi những “mầm xanh” được vun đắp từ chính nội lực cộng đồng, từ ước mơ, nỗ lực và khát vọng phát triển bền vững của phụ nữ vùng cao.

Phụ nữ vùng cao giới thiệu các sản phẩm truyền thống, quảng bá văn hóa đến du khách và bạn bè quốc tế.

Đến với triển lãm, chị Sùng Thị Lang (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) - một phụ nữ địa phương tham gia làm du lịch sinh thái, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ quen nương rẫy, sống giản dị với thiên nhiên. Từ khi du lịch phát triển, chúng tôi học làm hướng dẫn viên, đón tiếp khách bằng cách kể những câu chuyện văn hóa của chính đồng bào dân tộc mình”.

Những người phụ nữ vùng cao, với sự chủ động và sáng tạo, đang trở thành nguồn cảm hứng đẹp về hình ảnh phụ nữ Việt Nam anh hùng - giàu nghị lực, bền bỉ vươn lên. Từ chính nội lực của mình, họ không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn góp phần làm giàu cho đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.