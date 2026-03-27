“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

Thứ Sáu, 19:29, 27/03/2026
VOV.VN - Đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, phụ nữ vùng cao đã không ngừng chủ động, sáng tạo, để duy trì sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam phối hợp với các trường đại học của Vương quốc Anh và Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Triển lãm là kết quả của đề tài nghiên cứu “Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu”, triển khai từ tháng 7/2024 - 12/2025. Dự án hướng tới hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, đồng thời tôn vinh vai trò tiên phong của họ trong phát triển sinh kế và du lịch bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu tại các xã Hoàng Liên, Tả Van và Bản Hồ (nay thuộc Tả Van, Bản Hồ), tỉnh Lào Cai.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: “Trong chuyến điền dã tại Sa Pa, chúng tôi gặp một phụ nữ Mông đang dệt vải bên hiên nhà. Chị nói, trước đây dệt để mặc, còn giờ dệt để kể cho khách biết mình là ai”. Chính câu chuyện giản dị ấy đã khởi nguồn cho đề tài nghiên cứu kéo dài hơn một năm về những người phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Triển lãm gồm ba chủ đề. Mở đầu với chủ đề “Nơi đỉnh mây”, đã phác họa bức tranh tổng thể về không gian sống, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng các dân tộc. Tiếp nối, chủ đề “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế” đi sâu phản ánh những tác động của biến đổi khí hậu và du lịch đến đời sống địa phương, từ đó làm nổi bật khả năng thích ứng và vai trò của những người phụ nữ trong việc duy trì sinh kế và bảo tồn văn hóa. Chủ đề “Gieo xanh nơi đỉnh mây” mở ra những kỳ vọng về tương lai du lịch, nơi những “mầm xanh” được vun đắp từ chính nội lực cộng đồng, từ ước mơ, nỗ lực và khát vọng phát triển bền vững của phụ nữ vùng cao.

Phụ nữ vùng cao giới thiệu các sản phẩm truyền thống, quảng bá văn hóa đến du khách và bạn bè quốc tế.

Đến với triển lãm, chị Sùng Thị Lang (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) - một phụ nữ địa phương tham gia làm du lịch sinh thái, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ quen nương rẫy, sống giản dị với thiên nhiên. Từ khi du lịch phát triển, chúng tôi học làm hướng dẫn viên, đón tiếp khách bằng cách kể những câu chuyện văn hóa của chính đồng bào dân tộc mình”.

Chị Sùng Thị Lang (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) chia sẻ về những thay đổi tích cực khi văn hóa song hành cùng du lịch.
Triển lãm mang đến những thông điệp ý nghĩa: “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế”

Những người phụ nữ vùng cao, với sự chủ động và sáng tạo, đang trở thành nguồn cảm hứng đẹp về hình ảnh phụ nữ Việt Nam anh hùng - giàu nghị lực, bền bỉ vươn lên. Từ chính nội lực của mình, họ không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn góp phần làm giàu cho đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

CTV Trần Quỳnh Chi/VOV.VN
Tag: phụ nữ vùng cao văn hóa bản địa biến đổi khí hậu du lịch sinh thái sinh kế bền vững triển lãm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Sa Pa Lào Cai dệt thổ cẩm bảo tồn văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số
Khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.

VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam".

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về sức trẻ biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

Triển lãm khoa học Đức tại Hà Nội: Giải mã vũ trụ, con người và AI

VOV.VN - Triển lãm “Vũ trụ. Con người. Trí thông minh” (UMI) mang đến cho công chúng Hà Nội hành trình khám phá những câu hỏi lớn của nhân loại, từ nguồn gốc vũ trụ, lịch sử loài người đến trí tuệ nhân tạo, qua góc nhìn khoa học tiên tiến của Đức.

