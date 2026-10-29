Phú Thọ chuẩn bị điểm cầu Olympia 2026, tiếp lửa cho thí sinh Lý Thái Dương

Gấp rút hoàn thiện các điều kiện tổ chức điểm cầu

Trước vòng Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 diễn ra ngày 1/11 (Chủ nhật) tới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26, với 24 thành viên do ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

5.000 cổ động viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang luyện tập, tiếp lửa cho Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế, đưa vinh quang về quê hương Đất Tổ.

Điểm cầu được tổ chức tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nhằm cổ vũ thí sinh Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong trận chung kết.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phú Thọ có điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm. Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, gia đình và cá nhân thí sinh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đất Tổ đến đông đảo khán giả cả nước.

Theo kế hoạch, chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30 ngày 1/11/2026. Tại Phú Thọ, các sở, ngành, đơn vị liên quan đang phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tổ chức chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu làm Trưởng Ban Tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.

Đến nay, các hạng mục chuẩn bị cơ bản được thực hiện theo kế hoạch. Sân khấu điểm cầu được bố trí theo thiết kế; các phương án bảo đảm nguồn điện, đường truyền viễn thông, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần đã được xây dựng.

Cùng với công tác kỹ thuật và tổ chức, chương trình văn nghệ chào mừng cũng đang được chuẩn bị, tập luyện với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như Hát Xoan, trống hội và hoạt cảnh giã bánh giầy. Các hoạt động này góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cội nguồn dân tộc.

Không khí tập luyện cổ vũ tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang diễn ra khẩn trương. Thầy cô giáo và học sinh tích cực chuẩn bị các nội dung cổ động, hướng tới tiếp thêm động lực cho Lý Thái Dương trước cuộc tranh tài quan trọng.

Địa điểm tại khu vực tượng đài Bác Hồ trong khu di tích lịch sử Đền Hùng sẵn sàng cho cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.

Dự kiến, điểm cầu Phú Thọ huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của 10 trường THPT tham gia cổ vũ. Các đội hình sẽ tổ chức xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo điểm nhấn cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo kế hoạch, công tác sơ duyệt được tổ chức ngày 30/10, tổng duyệt vào ngày 31/10. Đây là những bước quan trọng để các đơn vị rà soát kịch bản, kiểm tra điều kiện kỹ thuật, điều phối lực lượng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trước ngày diễn ra sự kiện.

Bảo đảm an toàn, lan tỏa hình ảnh Đất Tổ

Tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh việc địa phương có thí sinh tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 là niềm vinh dự không chỉ đối với cá nhân thí sinh mà còn với tỉnh.

Học sinh luyên tập cho lần đầu vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia tại Phú Thọ.

Vì vậy, các sở, ngành và đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động rà soát tiến độ và khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại. Việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm thống nhất kịch bản, nội dung chương trình và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc xuất hiện tình huống phát sinh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và công tác hậu cần.

Đối với lực lượng học sinh tham gia cổ vũ, việc quản lý và điều phối cần được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Đất Tổ tới khán giả cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các đơn vị phối hợp hiệu quả trong quá trình sơ duyệt, tổng duyệt; kịp thời khắc phục những hạn chế, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ diễn ra an toàn, trang trọng và thành công.

Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương Lý Thái Dương lập thành tích đặc biệt khi lọt vào chung kết năm và đưa cầu truyền hình trực tiếp sân chơi này về tỉnh Phú Thọ.

Việc tổ chức điểm cầu tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn sự kiện giáo dục, trí tuệ với không gian văn hóa lịch sử của vùng đất cội nguồn. Thông qua chương trình, Phú Thọ có cơ hội giới thiệu hình ảnh địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần hiếu học trong học sinh.

Trong ngày 1/11, gần 5.000 cổ động viên dự kiến sẽ cùng hội tụ tại điểm cầu Phú Thọ để tiếp sức cho Lý Thái Dương. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị, nhà trường và học sinh được kỳ vọng tạo nên không khí cổ vũ sôi nổi, tiếp thêm động lực để nam sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin bước vào trận chung kết, nỗ lực chinh phục vòng nguyệt quế danh giá của Đường lên đỉnh Olympia.

Lý Thái Dương - Chuyên gia ngược dòng và vượt chướng ngại vật Lý Thái Dương (SN 2009) hiện học lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Trước khi theo học lớp Hóa trường chuyên Hùng Vương, từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn học này ở cấp II. Dương tự đánh giá học bình thường môn Hóa ở lớp. Phương pháp học của cậu là nắm vững lý thuyết và luyện bài tập từ dễ đến khó để củng cố lý thuyết, các dạng bài tập trong các kỳ thi. Năm 2025, Thái Dương đã giành giải quán quân cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng” năm thứ 4, do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giành giải Nhất cuộc thi “Hào khí Hùng Vương” năm 2025. Thái Dương cho biết, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ khi còn nhỏ. Ước mơ này đã trở thành hiện thực khi cậu xuất hiện tại Olympia 26 từ trận tuần 1 tháng 3 quý II. Nam sinh đã 3 lần giành vòng nguyệt quế ở các trận tuần, tháng và quý với tổng điểm lần lượt 190, 180, 200. Trên hành trình chinh phục Olympia, Thái Dương ghi dấu ấn càng chơi càng hay, ngược dòng giành chiến thắng; là chuyên gia vượt chướng ngại vật khi giải đáp thành công ẩn số qua từng trận tuần, tháng. Đặc biệt ở trận quý II, ẩn số chướng ngại vật gồm 25 chữ cái được Thái Dương giải đáp từ dữ liệu là nội dung câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Thí sinh cùng chơi ở trận quý nhận xét màn thể hiện này là “quá nhanh, quá nguy hiểm”. Với việc sẽ góp mặt vào Chung kết năm Olympia 26, Lý Thái Dương là học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) lọt vào trận cuối cùng và đưa cầu truyền hình Olympia về tỉnh Phú Thọ (trước và sau sáp nhập địa giới hành chính).