Phú Thọ đề xuất được giao quản lý, đầu tư tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

Phú Thọ muốn chủ động đầu tư tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình trước năm 2030

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét giao địa phương quản lý tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) để tổ chức đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuyến đường liên vùng nối Phú Thọ với (Yên Bái cũ) nay là Lào Cai.

Theo tờ trình, tại Thông báo số 427/TB-VPCP ngày 14/8/2025 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La, đồng thời giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đã được hoàn thiện và đủ điều kiện trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án huy động nguồn lực để triển khai dự án, trong đó dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương bố trí 50% tổng mức đầu tư.

Ngày 30/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1088 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, tuyến Việt Trì - Hòa Bình được bổ sung vào hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02), quy mô 4 làn xe và dự kiến đầu tư trước năm 2030.

Căn cứ Nghị định số 165/2024 của Chính phủ và tình hình thực tế, UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng việc giao địa phương quản lý tuyến đường là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Theo tờ trình, việc phân cấp quản lý sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong huy động nguồn lực, tổ chức giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện và sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư theo quy hoạch.

Rút ngắn thời gian kết nối giữa Việt Trì và Hòa Bình, tạo động lực phát triển

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện việc kết nối giao thông giữa trung tâm hành chính tỉnh tại phường Việt Trì với khu vực phường Hòa Bình chủ yếu thông qua các tuyến đường tỉnh 316, đường tỉnh 317G, quốc lộ 32C tránh Việt Trì và quốc lộ 32.

Cầu Văn Lang nối Việt Trì (Phú Thọ) với Ba Vì ( Hà Nội).

Các tuyến đường này chủ yếu có quy mô 2 làn xe, tổ chức giao thông hỗn hợp, đi qua nhiều khu dân cư nên tốc độ khai thác còn hạn chế.

Theo đánh giá của địa phương, khi tuyến Việt Trì - Hòa Bình được đầu tư, thời gian di chuyển giữa hai khu vực sẽ giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn khoảng 1 giờ, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến giao thông hiện hữu.

Tuyến đường cũng sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Bắc - Nam phía Tây và cao tốc Hòa Bình - Sơn La, qua đó hoàn thiện mạng lưới đường bộ quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc thành tỉnh Phú Thọ mới, địa phương có diện tích tự nhiên hơn 9.361 km², giữ vai trò cửa ngõ kết nối Vùng Thủ đô với khu vực Tây Bắc.

Việc đầu tư tuyến Việt Trì - Hòa Bình được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hành lang tuyến, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch, đồng thời tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định giao địa phương quản lý tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) để tổ chức đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Địa phương khẳng định sẽ thực hiện việc quản lý tuyến đường đúng mục đích được giao và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.