Phú Yên dành 3.400 tỷ đồng đầu tư 14,2 km đường ven biển

Dự án có điểm đầu từ đường dẫn phía bắc cầu An Hải, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An; điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải Quân, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Dự án có tổng chiều dài 14,2 km, tốc độ thiết kế từ 50 đến 80km/h; thời gian thực hiện từ năm 2023-2027; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.428 tỉ đồng.

Dự án đường ven biển tỉnh Phú Yên khi hoàn thành sẽ tạo động lực thu hút đầu tư các dự án khu vực ven biển, phát triển các ngành kinh tế biển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển. Dự kiến, tuyến đường ven biển hoàn thành sẽ tạo ra quỹ đất khoảng 4.000 ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Di thắng Quốc gia Gành Đá Đĩa nơi dự án đi qua

Bên cạnh đó, Dự án sẽ tạo liên kết với trục giao thông ven biển nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Ngoài ra, Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch biển của tỉnh Phú Yên khi kết nối các danh thắng cấp quốc gia Đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến với các tỉnh trong khu vực lân cận.

Được biết, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Phú Yên có chiều dài hơn 132 km, nằm trong quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đã đầu tư xây dựng hoàn thành được 95,5 km; phần còn lại khoảng 37 km chưa đầu tư theo quy hoạch./.