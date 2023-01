Phú Yên phòng cháy chữa cháy nhà xe, bến xe dịp cao điểm

Nhà xe Cúc Tư ở tỉnh Phú Yên là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách thu hút đông người tham gia đi lại vào các dịp cao điểm như lễ, tết. Hiện, nhà xe này có 18 ô tô khách giường nằm với gần 350 giường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Anh Nguyễn Văn Tâm, lái xe có 15 năm gắn bó với nhà xe này cho biết, nhân viên rất chú ý phòng cháy chữa cháy trong hành trình vận chuyển khách. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thiệt hại về tài sản rất lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng: “Mình chỉ biết buộc khách lên xe là phải an toàn, giữ làm sao khách lên xe là phải an toàn cho khách, an toàn cho nhà xe”.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Phú Yên hướng dẫn nhà xe các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức của chủ doanh nghiệp, tự giác của người tham gia điều khiển và hành khách đóng vai trò quan trọng, nhất là vào thời điểm hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng cao.

Bến xe Liên tỉnh Phú Yên hiện có khoảng 100 lượt phương tiện vận tải ra vào bến mỗi ngày. Ngoài việc các nhà xe tự trang bị các thiết bị về phòng cháy chữa cháy theo quy định, đại diện bến xe thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở vận tải hành khách về việc bố trí bình chữa cháy xách tay tại nhiều vị trí khác nhau; thường xuyên thông báo đến hành khách các thông tin về phòng cháy chữa cháy.

Hướng dẫn vị trí đặt các bình chữa cháy mini trên xe.

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm, Phó Giám đốc Bến xe Liên tỉnh Phú Yên cho biết: “Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho đơn vị ở. Kiểm tra các nhà xe ra vào bến và phải trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà xe, các doanh nghiệp khai thác tại bến về công tác phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định”.

Năm 2022, tại tỉnh Phú Yên, xảy ra 8 vụ cháy, trong đó 7 vụ cháy xảy ra trên phương tiện vận tải ngoài tỉnh đang lưu hành qua địa phận tỉnh, thiệt hại tài sản 19 tỷ đồng. Thực tế, tại bến xe, đội ngũ nhân viên của nhà xe ở tỉnh này được trang bị tương đối tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên xe khách.

Thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác này phải thực hiện xuyên suốt.

“Chủ xe, tài xế phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC để có kỹ năng xử lý khi mà có tình huống xử lý khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, phải trang bị kỹ năng hướng dẫn hành khách hết sức bình tĩnh khi có cháy xảy ra. Đặc biệt, phải trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ PCCC, búa xử lý sự cố để xử lý ngay tình huống cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống không may thì xử lý kịp thời, có hiệu quả”, Thượng tá Đào Thế Hải nói./.