Phương tiện được phép lưu thông 80km/h trên cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025 đến nay. Tuy nhiên, do còn một số bất cập, chưa bảo đảm an toàn giao thông nên phương tiện chỉ được phép lưu thông 50km/h.

Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Thời gian qua, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. Đơn vị tư vấn, nhà thầu đã khắc phục các tồn tại, bất cập theo ý kiến của các cơ quan chức năng.

Ngày 12/6/2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường và xác nhận cơ bản hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về an toàn giao thông trên tuyến. Ngày 17/6/2026, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Nam (Tư vấn Thẩm tra an toàn giao thông) có báo cáo kết quả thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác, trong đó đánh giá hệ thông báo hiệu đường bộ và phương án tổ chức giao thông trên tuyến cơ bản đáp ứng yêu cầu, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Trên cơ sở điều kiện khai thác thực tế hiện nay và các kết quả đánh giá của cơ quan chức năng, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thông báo cho phép khai thác theo tốc độ thiết kế tuyến cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan kế từ ngày 25/6/2026. Theo đó, phương tiện lưu thông trên tuyến được phép chạy với tốc độ 80km/h theo đúng thiết kế.