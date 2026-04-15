Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đang giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (BQL ĐHCM) đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa tuyến vào khai thác vào cuối tháng 4/2026.

Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông báo cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan (Đà Nẵng)

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc này, BQL ĐHCM chỉ đạo các nhà thầu triển khai lắp đặt hệ thống biển báo cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ đi vào cao tốc này.

BQL ĐHCM thông báo để người dân được biết, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và đi bộ vào tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan; chủ động lựa chọn các tuyến đường gom, đường địa phương lân cận để lưu thông, bảo đảm an toàn.

Một đoạn Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Đơn vị này cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, phân luồng, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.