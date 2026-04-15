Cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Thứ Tư, 17:44, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ đi vào tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.

 Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đang giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (BQL ĐHCM) đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa tuyến vào khai thác vào cuối tháng 4/2026.

Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông báo cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan (Đà Nẵng)

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc này, BQL ĐHCM chỉ đạo các nhà thầu triển khai lắp đặt hệ thống biển báo cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ đi vào cao tốc này.

Dự án cao tốc Hòa Liên — Túy Loan đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025.

 BQL ĐHCM thông báo để người dân được biết, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và đi bộ vào tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan; chủ động lựa chọn các tuyến đường gom, đường địa phương lân cận để lưu thông, bảo đảm an toàn.

Một đoạn Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Đơn vị này cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, phân luồng,  xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng phương tiện xe máy xe thô sơ người đi bộ cao tốc Hòa Liên Túy Loan Đà Nẵng.
Bộ Xây dựng sẽ khai thác toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4

VOV.VN - 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dự kiến được đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 4/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cao tốc rộng nhất Việt Nam trị giá hơn 5.200 tỷ đồng đang tăng tốc về đích

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 4/2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại công trường tuyến nối Đại lộ Thăng Long - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình không khí thi công khẩn trương. Dự án hơn 5.200 tỷ đồng, mặt cắt rộng tới 180m - được xem là tuyến đường rộng bậc nhất Việt Nam đang cố gắng tăng tốc.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chạy nước rút, nhà thầu chậm tiến độ bị cảnh báo

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục phát đi cảnh báo đối với một nhà thầu phụ do chậm huy động nguồn lực, ảnh hưởng tiến độ chung trong giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 7/4/2026.

