PTT Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Sóc Trăng

Hôm nay (25/12), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra, thị sát công tác ứng phó với bão Tembin (bão số 16) tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp xuống tàu kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão tại khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá Trần Đề, thuộc huyện Trần Đề và đi dọc sông Hậu trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, gió to.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát khu ven biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu.

Trước tình hình bão ngày càng diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng lưu ý: Sóc Trăng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, xem đây là nhiệm vụ số một. Vì vậy, cần tập trung sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức giúp dân chằng chéo, chống đỡ nhà cửa cẩn thận, chắc chắn. Quan sát sóng trên sông Hậu mỗi lúc một to, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương nhanh chóng di dời những phương tiện tàu nhỏ vào sát bờ hơn.

Tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thị sát, kiểm tra công tác phòng chống bão tại cửa biển Nhà Mát, khu neo đậu tàu thuyền trú bão dọc theo tuyến kênh 30/4 thuộc phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu và công trình điện gió Bạc Liêu.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Dương Thành Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Đến trưa nay, Bạc Liêu đã sơ tán được hơn 380.000 người dân, đạt hơn 80% kế hoạch sơ tán. Hiện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố Bạc Liêu tiếp tục triển khai kế hoạch sơ tán dứt điểm trong ngày. Đồng thời, tỉnh cũng đã cử lực lượng ứng trực 24/24 nhằm theo dõi và kịp thời thông tin diễn biến của cơn bão đến người dân để chủ động phòng tránh. Các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, Dân quân đã được chỉ đạo cắm chốt tại tất cả các điểm xung yếu sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đáng giá cao sự tập trung chỉ đạo của tỉnh Bạc Liêu trong công tác ứng phó với bão số 16. Tuy nhiên do cơn bão này diễn biến phức tạp, đi vào vùng mà người dân ít có kinh nghiệm chống bão cho nên địa phương cần phải tập trung quyết liệt các mặt công tác để ứng phó.

Tàu chở Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra nơi neo đậu tàu, thuyền trên sông Hậu gần cửa biển Trần Đề.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu không được chủ quan, phải rà soát lại toàn bộ thuyền bè tại các khu vực cửa biển của Bạc Liêu, những tàu thuyền nào còn trên biển mà không đảm bảo an toàn phải khẩn trương di dời vào nơi an toàn ngay. Tập trung sơ tán dân triệt để từ các vùng ven biển đến nơi an toàn, nếu bão có giảm cường độ thì cũng không được chủ quan, không để người dân ở trên tàu, ở trong nhà tạm bợ, không chắc chắn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: “Bão cấp 10 mà giật cấp 11, 12 thì người dân ở ngoài ven biển rất nguy hiểm , đặc biệt nhà cửa của bà con rất yếu. Tôi đề nghị phải sơ tán triệt để ra khỏi khu vực nguy hiểm ven biển, trên tàu thuyền, trên những cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... để di chuyển vào những công trình an toàn, bền vững. Phải tập trung bà con quyết liệt”.

Theo kế hoạch, trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Đoàn công tác đến kiểm tra, thị sát công tác phòng chống bão tại huyện Trần Văn Thời và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau./.

