Quận Cầu Giấy tính xây dựng hạ tầng đáp ứng 40 vạn dân vào năm 2040

Chiều 30/7, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Việt Hà- Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy cho biết, trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có 86 dự án xây dựng cơ bản, trong đó 25 dự án chuẩn bị đầu tư, 33 dự án đang thực hiện đầu tư, 13 dự án đã hoàn thành.

Hiện có 61 dự án đang giải phóng mặt bằng, thu hồi 48,28ha, liên quan đến đến khoảng 1.628 hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến bố trí tái định cư cho 886 hộ gia đình, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà (đứng) thông tin tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 30/7.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, tốc độ đô thị hóa khiến Cầu Giấy chở thành một trong những quận đông dân của Thành phố Hà Nội. Đến nay dân số trên địa bàn Cầu Giấy là hơn 28,5 vạn dân, chưa tính đến 7.000 người nước ngoài và 4 vạn sinh viên đang sinh học tập trên địa bàn quận, trong khi đó theo quy hoạch phát triển đến năm 2025 tầm nhìn 2030 dân số của Cầu Giấy mới đạt mức 28 vạn dân.

“Việc phát triển dân số “nóng” như hiện nay buộc quận Cầu Giấy phải tính bài toán xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng đô thị đảm bảo cho 40 vạn dân sinh sống vào năm 2040”, ông Hà nhấn mạnh.



Trong năm nay, Cầu Giấy hoàn thành mới xây dựng các trường học để phục vụ nhu cầu của cư dân trên địa bàn Trường THCS Yên Hòa, Trường mầm non tại ô đất TH1 thuộc Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trường Mầm non D25* thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, Trường tiểu học- THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường tiểu học- THCS tại ô đất D27 Khu đô thị mới Cầu Giấy; Trường Mầm non tại ô đất B9, C4 Khu đô thị Nam Trung Yên; cụm trường tại ô đất A1…

Quận Cầu Giấy, Hà Nội.