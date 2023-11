Quân khu 5 và Cao su Việt Nam phối hợp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

Chiều 13/11, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị (2012-2022) và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028.

Quân khu 5 là địa bàn chiến lược rất quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Địa bàn Quân khu 5 với 761km đường biên giới đất liền, 922km bờ biển, có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hơn 80 đảo lớn nhỏ, gồm 11 tỉnh, thành phố có 52 dân tộc anh em và 6 tôn giáo lớn trên địa bàn. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn quan tâm xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng lên.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động truyền đạo trái phép còn diễn ra, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên. Tình hình thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn Quân khu 5.

Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện đang quản lý tổng diện tích gần 402.000 hécta cao su kinh doanh và kiến thiết cơ bản với đội ngũ cán bộ, công nhân viên hơn 84.000 lao động, trong đó có hơn 25.000 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài địa bàn trồng cao su chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tập đoàn đã phát triển, mở rộng diện tích trồng cao su trên cả nước, trong đó có địa bàn Quân khu 5.

Ngày 27/9/2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 10 năm qua, 2 bên đã phối hợp tổ chức 539 đợt tuyên truyền với hơn 53.800 lượt người tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

10 năm qua, 26 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngành cao su đứng chân trên địa bàn Quân khu 5 đã nhập ngũ vào các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5. Các công ty đã ưu tiên tiếp nhận, bố trí công tác, tạo việc làm cho 70 quân nhân xuất ngũ vào làm việc tại các công ty.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Quân khu 5

Quân khu 5 phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp dân “Xoá đói, giảm nghèo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã ủng hộ các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5 xây dựng 109 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương, gia đình chính sách, các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Quân khu 5 xây dựng lực lượng tự vệ với quy mô phù hợp, có chất lượng theo đúng Luật Dân quân tự vệ. Hai bên tiếp tục phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Quân khu 5 cho biết: “Cán bộ chiến sĩ vũ trang Quân khu 5 và cán bộ, công nhân viên chức người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phối hợp tăng cường các hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự lao động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.