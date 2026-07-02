Quan tâm chăm lo đời sống người có công tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đã thăm hỏi sức khỏe và chào mừng các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp về Thủ đô đúng vào dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi khẳng định, trải qua các cuộc kháng chiến, cả nước hiện có gần 9,2 triệu người có công, trong đó có khoảng 1,2 triệu thương bệnh binh và gần 1 triệu liệt sĩ. Thấu hiểu những hy sinh, mất mát to lớn đó, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm coi công tác chăm sóc người có công vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm cao cả. Hằng năm, ngân sách Nhà nước dành hơn 50 ngàn tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh, trợ cấp xã hội và y tế cho các đối tượng người có công. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp dành cho người có công tiếp tục được điều chỉnh tăng khoảng 10%. Đồng thời, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

"Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục trình Quốc hội sửa cái Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng nâng các cái mức về chính sách đối với người có công với cách mạng lên, bám sát vào những Nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết 42 và Nghị quyết Đại hội 14. Chuẩn bị ngày 27/7 thì Bộ cũng trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quy định các phần quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công với cách mạng. Và chỉ đạo các địa phương tăng cường chăm lo đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục rà soát, nâng cao giá trị các phần quà tri ân; ưu tiên hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách khó khăn. Đặc biệt, Đồng Tháp cần khẩn trương giao tuyến y tế cơ sở tổ chức đợt khám sàng lọc sức khỏe toàn diện trước ngày 27/7/2026 để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hiện Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã. Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh, là địa bàn bị địch đánh phá rất ác liệt nên sự hy sinh mất mát về sức người và của cải là rất to lớn".

Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền các cấp ở Đồng Tháp luôn quan tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận đối tượng, giải quyết chế độ và quản lý hơn 194.000 đối tượng. Trong đó, khoảng 20.420 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với kinh phí chi trả khoảng 620 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương; trợ cấp một lần cho hơn 30.000 đối tượng, với kinh phí chi trả khoảng 93 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp phát biểu

"Ngoài việc đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công thì nhiều chính sách khác cũng được tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt. Hàng năm, tỉnh vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện chăm lo các chính sách về nhà ở, về sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Thì hàng năm vận động của tỉnh là trên 10 tỷ đồng", bà Nguyễn Thị Kiều Loan cho biết thêm.

Ngoài quà tặng của Trung ương, tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng vào dịp Tết, Lễ 27/7. Hàng năm tỉnh trích ngân sách trên 25 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình người có công.

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết việc xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ được Đồng Tháp quan tâm thực hiện.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Đồng Tháp triển khai lấy mẫu của 12.824 mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4522, ngày 12/5/2026 của Bộ Nội vụ về việc rà soát đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có khó khăn về nhà ở theo Công văn số 431, ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua rà soát, tỉnh Đồng Tháp có 42 căn nhà (xây mới 20 căn, sửa chữa 22 căn).

Các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp tham dự buổi gặp mặt.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng thay thế Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND (đã hết hiệu lực). Mức hỗ trợ theo Nghị quyết mới, gồm: (Xây mới 80 triệu/căn; Sửa chữa 40 triệu/căn). Năm 2026, dự kiến thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng là 536 căn (xây mới 129 căn, sửa chữa 407 căn), với kinh phí 26 tỷ 600 triệu đồng.