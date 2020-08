Quảng Nam phong tỏa thêm nhiều khu vực để phòng, chống dịch Covid-19

Sau khu dân cư An Hội, phường Minh An, TP Hội An phải phong tỏa, chiều 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục phong tỏa thêm nhiều khu dân cư tại thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Thời gian thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 14h ngày 3/8.

Chốt kiểm dịch trên tuyến Cao Tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đoạn qua thị xã Điện Bàn.



Tại thị xã Điện Bàn sẽ thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực thuộc 5 xã, phường có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Cụ thể tại thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ với 420 hộ dân, 1.800 nhân khẩu; thôn Nam Hà, xã Điện Trung với hơn 520 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu; Tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông với 400 hộ, 1.200 nhân khẩu; Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu. Tại huyện Thăng Bình thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam với 96 hộ, 384 nhân khẩu.



UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Thăng Bình và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập tại khu dân cư buộc phong tỏa. Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân, báo cáo thường xuyên, kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế những diễn biến bất thường nếu có. Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.



Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay các khu cách ly y tế đã quá tải, việc phong tỏa cách ly tại chỗ một số khu dân cư nhằm giảm tải áp lực cho các khu cách ly: “Trước tình hình các trường hợp F1 và F2 quá nhiều, 3 khu cách ly dự báo sẽ không đảm bảo trong thời gian ngắn, do đó, thị xã Điện Bàn đề xuất phong tỏa một số khu dân cư, thực hiện cách ly tại chỗ. Khu vực phong tỏa vẫn đến lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe bình thường như khu cách ly, giảm áp lực cho khu cách ly. Đồng thời, thành lập 5 chốt của tỉnh và thị xã và trên 20 chốt của thị xã thành lập do các xã thực hiện”./.